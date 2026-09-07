بعيدا عن إعدادات الراوتر.. طرق بديلة وآمنة لتوصيل هاتفك بالواي فاي مباشرة

هل تبحث عن طريقة سريعة لتوصيل هاتفك مباشرة بشكبة واي فاي (Wi-Fi) إليك أسرع طرق بديلة وآمنة للاتصال بشبكة الواي فاي فوراً عند نسيان كلمة المرور ودون الدخول إلى صفحة إعدادات الراوتر المعقدة

رمز QR Code

يمكن مسح رمز الـ QR الخاص بالشبكة من هاتف آخر متصل بالفعل للاشتراك في الشبكة

خاصية WPS

بعض أجهزة الراوتر تتيح الاتصال بضغطة زر واحدة على خيار WPS في الراوتر دون الحاجة لكتابة أي كلمة سر.

فتح شبكة Wi-Fi بدون برامج

على الرغم من أن العديد من هواة الكمبيوتر والإنترنت يرددون وجود رقم Wi-Fi سري يفتح جميع شبكات Wi-Fi، ولكن هذا غير صحيح بالمرة لكن لحسن الحظ توجد طريقة سهلة ورسمية يمكنك من خلالها فتح شبكة Wi-Fi مغلقة بدون باسورد أو برنامج.

1- عليك الدخول إلى إعدادات Wi-Fi لهاتفك الذكي.

2- اختر أي شبكة Wi-Fi قريبة منك، وعليك التأكد من أن إشارتها تعد قوية حتى لا تلاحظ بطء في الإنترنت، ثم انسخ اسم الشبكة التي تريد الاتصال بها بدون باسورد أو برامج.

3- قم بالضغط على خيار إضافة شبكة جديدة، ولصق اسم الشبكة في المكان المحدد.

4- اكتب كلمة المرور الخاصة بالشبكة ولا تقلق، فقط قم بكتابة "admin" في مكان كلمة المرور.

5- الضغط على إعدادات IP ويجب أن يكون لديك تحديد ثابت ليتم تحويلك إلى صفحة بها العديد من الخيارات، في خيار IP Address ادخل رمز 168.1.5 ثم قم بتأكيد الاتصال من خلال زر Connect الموجود في وانتظر حتى يتم الاتصال بالشبكة، وبذلك تكون قد تمكنت من فتح شبكة واي فاي مغلقة بدون باسوورد أو تحميل برنامج

تطبيقات اختراق الواي فاي

تحتوي المتاجر الإلكترونية على الكثير من التطبيقات التي تَعِد بفتح شبكات الواي فاي مجاناً، ولكن يجب الحذر منها لأفتقار هذه البرامج للأمان وغالباً ما تحتوي على فيروسات أو برمجيات خبيثة.

لسرقة البيانات فقد يستغل المخترقون هذه التطبيقات للوصول إلى صورك، ملفاتك، أو حتى بياناتك البنكية ومعلومات الدفع الخاصة بك.