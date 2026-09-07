وزير الخارجية: غزة تتعرض لمأساة إنسانية غير مسبوقة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن المنطقة تشهد تطورات شديدة الخطورة تمس أمن الدول العربية، وأن المنطقة العربية تشهد تحديات غير مسبوقة تستدعي تنسيق العمل المشترك.



وأضاف وزير الخارجية، خلال أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، أننا نؤكد إدانتنا القاطعة للاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية.



ولفت إلى أن غزة تتعرض لمأساة إنسانية غير مسبوقة، وأن السبيل الوحيد لسلام شامل في المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ونرفض فرض وقائع جديدة على الأراضي الفلسطينية، ويجب المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة.



