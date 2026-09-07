وزراء الخارجية العرب يبحثون تطورات الأوضاع في المنطقة.. تفاصيل

قالت شيرين مجدي، مراسلة "إكسترا نيوز" من مقر جامعة الدول العربية، إن اجتماع الدورة الـ166 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب ينطلق اليوم برئاسة تونس، وسط تصاعد التوترات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضافت أن الاجتماع يناقش دعم وكالة الأونروا، وتعزيز أمن لبنان وسوريا، إلى جانب بحث التهديدات الإيرانية للدول العربية وسبل حماية سيادة الدول وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

وأوضحت مجدي أن جدول الأعمال يتضمن كذلك بحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا واليمن، فضلًا عن تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي والاجتماعي بين الدول العربية، مشيرة إلى أن الاجتماع لم يبدأ بعد، وأن الوفود تواصل استعداداتها لانطلاق أعماله.