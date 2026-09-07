قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: يجب حماية الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل
بدر عبد العاطي: لا بد من حوار واضح وشفاف بشأن تحديات المنطقة العربية
ستواجهون عواقب وخيمة.. إيران تحذر كوريا الجنوبية من أي مشاركة عسكرية بهرمز
وزير الخارجية: غزة تتعرض لمأساة إنسانية غير مسبوقة
العراق: نتعايش مع أزمة مضيق هرمز ونسعى لتأمين معدلات صادرات النفط
موعدنا 12 سبتمبر| التعليم تنفي تأجيل الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة
رئيس لجنة وزارة السياحة يكشف تفاصيل الوضع الصحي لمصابي حادث حافلة المعتمرين
البابا لاون الرابع عشر يلتقي عائلات العالمين بالفاتيكان في عيد العائلة
مهاجم الزمالك في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الرابعة
بينهم طفل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16فلسطينيا من الضفة الغربية
تمويل أوروبي وخبرات إيطالية.. مشروعات جديدة لتعزيز قدرات صغار المزارعين
نبيل فهمي: العالم يتغير بسرعة.. ووحدة العرب ضرورة لحماية الأمن القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي لبحث التعاون الثنائي وتطورات المنطقة

وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي ويبحثان التعاون الثلاثي وتطورات المنطقة
وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي ويبحثان التعاون الثلاثي وتطورات المنطقة

التقى الدكتور  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، د. فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق، على هامش أعمال الدورة ١٦٦ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزير عبد العاطي على عمق العلاقات المصرية العراقية والحرص على الارتقاء بها وتعزيزها في مختلف المجالات، معرباً عن التطلع إلى عقد الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في القاهرة، بما يسهم في دفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة. 

كما أكد الوزيران أهمية مواصلة دفع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، باعتبارها إطاراً واعداً للتكامل الإقليمي والاستفادة من المقومات البشرية والاقتصادية للدول الثلاث بما يلبي تطلعات شعوبها نحو مزيد من التنمية والازدهار.

كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية وانعكاساتها على أمن واستقرار العراق والمنطقة، حيث جدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض التدخلات الخارجية في شئونه الداخلية، مؤكداً أن استقرار العراق يمثل ركناً أصيلاً للأمن القومي العربي. واتفق الوزيران على ضرورة تجنيب المنطقة المزيد من الاستقطاب والصراعات والعمل على خفض التصعيد وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية.

وزير الخارجية والتعاون الدولي وزير خارجية جمهورية العراق تعزيز العلاقات القضايا العلاقات المصرية العراقية التعاون الاقتصادي والتجاري التنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

اكسترا نيوز

ربع دخل الأسرة.. المواطن هيدفع إيجار شهري كام للوحدة في سكن لكل المصريين؟

اكسترا نيوز

انتهاء 85% من المرحلة الأولى.. موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع وعدد المحطات

أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

إمام عاشور

مفاجأة.. إمام عاشور المستثنى الوحيد من نظام عقود الأهلي

شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين لإعادة جثمانه إلى مصر

شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين إعادة جثمانه إلى مصر

بيزيرا

موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

ترشيحاتنا

هبة كامل

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

تريند الثمانينات

تريند الثمانينات في خطر؟.. تحذير من رفع الصور على تطبيقات الـAI

التركيز زيادة المناعة

قبل الدراسة.. طرق لزيادة تركيز ومناعة طفلك

بالصور

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

هبة كامل
هبة كامل
هبة كامل

للانش بوكس صحى.. صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون

صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون
صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون
صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون

تريند الثمانينات في خطر؟.. تحذير من رفع الصور على تطبيقات الـAI

تريند الثمانينات
تريند الثمانينات
تريند الثمانينات

مش لازم أولادنا يدفعوا الثمن.. أسما شريف منير مع ابنتها وطليقها وزوجها في أول يوم دراسي

اسما رفقة ابنتها وطليقها من اول يوم دراسي
اسما رفقة ابنتها وطليقها من اول يوم دراسي
اسما رفقة ابنتها وطليقها من اول يوم دراسي

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد