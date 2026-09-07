قرقاش: صادرات الطاقة الإماراتية لن تكون رهينة للأزمات الإقليمية

أكد مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش أن صادرات الطاقة الإماراتية لن تكون رهينة للأزمات الإقليمية، مشددا على أن حرية الملاحة في هرمز مبدأ لا يمكن التفاوض عليه تحت الضغط.

وقال قرقاش إنه لا ينبغي لأي دولة أن تفرض سيطرتها المنفردة على مضيق هرمز، داعيا إلى التعامل معه بوصفه ممرا مائيا دوليا تحكمه قواعد القانون الدولي. وأضاف أنه "ليس من المقبول أن تظل ناقلات النفط والسفن تحت تهديد مستمر" في هذا الممر الاستراتيجي.

وأشار قرقاش خلال "منتدى هيلي" في أبوظبي إلى أن التعامل مع إيران سيبقى قضية محورية للإمارات ودول الخليج، لكنه قال إن إعادة بناء الثقة مع طهران، بعد أشهر من التصعيد والاضطرابات التي أثرت على حركة التجارة والشحن، قد تستغرق عقودا.

وأكد قرقاش ضرورة ألا تكون قرارات الحرب والسلم في المنطقة بيد جماعات مسلحة، داعيا إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإلى مسار واضح لمعالجة الملف النووي الإيراني بما يسهم في خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار الإقليمي.