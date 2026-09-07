مدبولي يكلف بالبدء بتشجير الطريق الدائري وعدد من المحاور والطرق الرئيسية والاستعانة بالاستشاريين المتخصصين

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتبني مشروع لـ "تخضير القاهرة" يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ومسئولي وزارة الإسكان، والمكاتب الاستشارية.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بالبدء الفوري في تنفيذ هذا المشروع، ليكون الاستهلال بتشجير الطريق الدائري، وعدد من المحاور والطرق الرئيسية مع تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية، والمُحافظة، والمكاتب الاستشارية، لمتابعة التنفيذ، لافتاً إلى ضرورة البدء في إعداد نموذج نمطي لزراعة مختلف الطرق الرئيسية والمحاور، بالأشجار المتنوعة، وفقاً لما يُحدده الاستشاريون المتخصصون، حيث يتولى الاستشاري تحديد الزراعات والتشجير المطلوب، وأنواع الأشجار المستخدمة للزراعة بالشوارع.

كما وجه رئيس الوزراء بحصر أي أراضٍ حكومية فضاء والبدء في تحويلها إلى متنزهات ومسطحات خضراء، وتعويض جهة الولاية بأراضٍ في المُدن الجديدة، بالإضافة إلى استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً في ري هذه المُسطحات الخضراء والأشجار.

من جانبها، أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه يتم العمل حالياً مع عددٍ من الاستشاريين المُتخصصين على زيادة المساحات الخضراء بالمدن الجديدة والاستفادة من مياه الصرف الصحي المُعالجة ثلاثياً في ريّ هذه المسطحات، لافتة إلى أنه لدينا بالفعل عددٌ من المشروعات التي يتم العمل على تنفيذها حالياً في هذا الصدد.

بدوره، أكد محافظ القاهرة أنه تم إعداد وتنفيذ نموذج لتشجير القاهرة، حيث تم البدء بشارع الدكتور إبراهيم أبو النجا في مدينة نصر، ويتم التوسع في محاور وطرق رئيسية، في ضوء التوجيه الرئاسي، مُستعرضاً نمط التشجير المُتبع وأنواع الأشجار المختارة.

كما لفت الدكتور إبراهيم صابر إلى أنه سيتم حصر الأراضي الفضاء في نطاق محافظة القاهرة، وفقاً لتكليف رئيس الوزراء؛ بهدف الاستفادة بها وتحويلها إلى متنزهات ومسطحات خضراء.

وخلال الاجتماع، عرض مسئولو المكاتب الاستشارية تقريراً تفصيلياً حول أهداف مشروع "تخضير القاهرة الكبرى"، والخطط المستهدفة ضمن محاور العمل التي تتضمن استغلال بعض المتخللات في انشاء حدائق ورفع كفاءة الميادين وزراعتها، وكذا تشجير المحاور الرئيسية لتصبح خضراء، فضلاً عن إنشاء حدائق عامة جديدة، وتجميل وتحسين الكباري.

وتضمن التقرير عرض نماذج للمساحات المُتخللة التي يتم استغلالها بغرض الزراعة والتشجير في العديد من مناطق القاهرة الكبرى، إلى جانب المحاور القائمة التي بها زراعات وتشجير لتكثيف الأشجار بها ومراجعة الموقف الخاص بها، وكذا المحاور الجديدة التي تم تنفيذها حديثاً وخطط دمجها ضمن منظومة التشجير والري، هذا بالإضافة إلى موقف حصر الأراضي الفضاء داخل الأحياء بهدف انشاء حدائق عامة عليها، والتصميمات المقترحة للتنفيذ، فضلاً عن معايير اختيار الأشجار المناسبة للمشروع وعلى رأسها أن تستخدم أسلوب ري مناسب، وتمنح ظلاً مناسباً، وأن تكون سريعة النمو، وملائمة للظروف البيئية السائدة، وكذا معايير تشجير الحدائق العامة المُقترحة.