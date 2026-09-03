وزارة الإعلام تبدأ التنسيق مع الوزارات لضمان دقة وتدفق المعلومات تنفيذاً لمقررات مجلس الوزراء

بدأت وزارة الدولة للإعلام التنسيق مع كل من المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات من جانب ، وكذلك مع وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والرقمية، من أجل تنفيذ ما ورد في البيان الصادر عن جلسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي التي عقدت اليوم الخميس والذي جاء فيه : " التأكيد على ضرورة قيام المستشارين والمتحدثين الإعلاميين لمختلف الوزارات، بمزيد من التواصل والتفاعل مع مختلف وسائل الاعلام والصحافة المصرية، بالاستجابة في الوقت الضروري، وبالقدر اللازم من المعلومات والبيانات، المطلوبة لتوضيح الأداء الحكومي للرأي العام، والإجابة عن التساؤلات المثارة.

وفي هذا الإطار، تم تأكيد أن حسن أداء المستشارين والمتحدثين الإعلاميين لأدوارهم تلك، يستلزم من السادة الوزراء إتاحة المعلومات الدقيقة لهم من داخل وزاراتهم لتحقيق تواصل فعال مع الصحف ووسائل الإعلام المختلفة".

ويأتي تحرك الوزارة في هذا الشأن في ضوء ما أسفر عنه اللقاء الموسع الذي عقده الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام يوم الأحد الماضي، مع المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات، من نتائج أبرزت الحاجة إلى مزيد من الجهود والتنسيق لتحقيق الفعالية اللازمة، للأداء الإعلامي.

وبدأت الوزارة في وضع الأطر والآليات التي تكفل تدفق المعلومات من الوزارات والجهات الحكومية إلى وسائل الإعلام، وكذلك تنظيم العلاقة بين المتحدثين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات والارتقاء بدورهم في توفير المعلومات والبيانات إلى وسائل الإعلام من خلال تنسيق مستدام، إضافة إلى التنسيق بين هؤلاء المتحدثين وبعضهم البعض لتحقيق انسجام الخطاب الإعلامي الحكومي في مصر.