السويشال ميديا كلها قمصان مشجرة.. نجوم الفن يتفاعلون مع تريند الثمانينيات

انتشر خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ما عُرف بـ«تريند الثمانينات»، الذى تفاعل معه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، من خلال مشاركة صور لهم بتقنيات الذكاء الاصطناعى، تظهرهم بإطلالات وأجواء مستوحاة من حقبة الثمانينيات.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على خوض التجربة ،ونشر صورًا لهم بتقنيات الذكاء الاصطناعى، وسط تفاعل واسع من متابعيهم، فيما اتسمت بعض المشاركات بالطابع الكوميدى من خلال التعليقات الطريفة.

ومن أبرز النجوم الذين شاركوا فى «تريند الثمانينات»: أحمد فهمى، هنا الزاهد، محمد على رزق، منة فضالى، أحمد التهامى، رامى رضوان، دياب وزوجته، وحمو بيكا، إلى جانب عدد آخر من المشاهير.

دياب وزوجته تشارك فى «تريند الثمانينات»

شاركت زوجة الفنان دياب فى الترند، ونشرت صورة تجمعها بزوجها، وعلقت عليها قائلة: «دكتور عزازى أيام الشقاوة»، فى إشارة إلى شخصية دياب فى مسلسل «بنج كلي».



حمو بيكا ينشر صورة لتريند الثمانينات

أما حمو بيكا، فنشر صورة له ضمن الترند، وظهر بإطلالة مستوحاة من فترة الثمانينيات، وعلق عليها قائلًا: «النجم الصاعد حمو بيكا».

رامى رضوان يستعين بـ«رامى ترافولتا»

وشارك الإعلامى رامى رضوان أجواء الترند بطريقته الخاصة، إذ نشر صورة له بتقنية الذكاء الاصطناعى، وكتب: «لو هنلعب لعبة التمانينات؟ هنزلكم برامى ترافولتا».

منة فضالى تستعيد أجواء الثمانينات

ونشرت الفنانة منة فضالى صورة فى «تريند الثمانينات»، من أجواء تلك الحقبة، وعلقت قائلة: «أنا والثمانينات وهواك».