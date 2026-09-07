بينهم طفل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16فلسطينيا من الضفة الغربية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت اليوم حملة اعتقالات طالت 16 فلسطينيا في عدد من مناطق الضفة الغربية.



و اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من محافظة نابلس، بينهم أب ونجله، و4 آخرين من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، عقب الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال 4 أشخاص من بلدتي كفر اللبد شرق طولكرم وزيتا شمالها، وداهمت عددا من المنازل والمحال التجارية وفتشتها، بالإضافة لاعتقالها أسيرين محررين وطفلا من رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتى من مدينة جنين، واعتدت بالضرب على والدته، خلال اقتحامها حي حليمة السعدية.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتخللها اعتقالات ومواجهات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين.