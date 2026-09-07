ترامب يقترح إعادة تسمية ولاية نيو مكسيكو بــ"نيو أمريكا"

في إطار حملته لتغيير الأسماء، وجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدفًا جديدًا غير متوقع، عندما اقترح أن يتم تغيير اسم ولاية نيو مكسيكو، إلى ولاية “نيو أمريكا” أو "أمريكا الجديدة".

اقتراحه رفضته حاكمة الولاية

وجاء اقتراحه، الذي رفضته حاكمة الولاية على الفور، بعد أيام من توقيعه أمرًا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى "بحيرة أمريكا" وسط حرب تجارية مع كندا .

اسمٌ أكثر فخامة وجمالًا لسكان هذه الولاية

ونشر الرئيس الجمهوري على وسائل التواصل الاجتماعي: "اقترح كثيرون تغيير اسم نيو مكسيكو... إلى أمريكا الجديدة. اسمٌ أكثر فخامة وجمالًا لسكان هذه الولاية التي تتمتع بإمكانيات هائلة. رائع، أنا معجب به!".

وأعاد البيت الأبيض نشر صورة تُظهر كلمة "المكسيك" مشطوبة من اسم الولاية ومستبدلة بكلمة "أمريكا".

وذكرت بعض التقارير الإعلامية الأمريكية أن الفكرة نشأت كخدعة على الإنترنت.

ما قبل وجود الولايات المتحدة

وقالت حاكمة الولاية، ميشيل لوجان جريشام، لقناة فوكس نيوز إن الاسم "ليس محل نقاش، فهو اسمنا منذ ما قبل وجود الولايات المتحدة".

قالت جريشام إن الرئيس أراد "صرف انتباه الأمريكيين" عن قضايا مثل ارتفاع أسعار البنزين.

مضيق ترامب

اقترح ترامب الأسبوع الماضي إعادة تسمية مضيق هرمز إلى "مضيق ترامب" مع استمرار الحرب مع إيران، ثم ألمح بعد ساعات إلى أنه لم يكن جادًا بشأن الخطة.

وسبق أن أعاد ترامب تسمية خليج المكسيك بـ "خليج أمريكا" في أول يوم له في البيت الأبيض عام 2025، وهي خطوة رفضتها المكسيك.