وزير خارجية تونس: نرفض أي شكل من أشكال التهجير القسري للفلسطينيين

أكد محمد علي وزير خارجية تونس، أنه يجب الحفاظ على الوضع التاريخي للقدس المحتلة ورفض أي محاولات لتغيير ملامح القدس وفرض واقع جديد.

وقال محمد علي، في مؤتمر صحفي عقب أعمال الدورة الـ 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: "نرفض أي شكل من أشكال التهجير القسري للفلسطينيين وتغيير الوضع الجغرافي لـ الأراضي الفلسطينية".

وتابع :" مسؤولية المجتمع المدني تقتضي حتما تجاوز التعبير عن القلق إلى تحمل المسؤوليات السياسية والعمل الجدي لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي ".

وأكمل :" الدول العربية تتضامن مع دول الخليج والأردن والعراق وندين أي اعتداء يستهدف أمنهم واستقراراهم".

وأفاد بأنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن سيادة الدول العربية من الثوابت التي لا تقبل المساس"، مضيفا:" الحوار والتفاوض واعتماد الوسائل السلمية السبيل الانجح لتسوية الأزمات والمشاكل في المنطقة بما يسهم في إرساء علاقات قوامها حسن الجوار".