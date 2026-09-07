تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دير البلح، إن الليلة الماضية وصباح اليوم شهدا تصعيدًا إسرائيليًا في قطاع غزة، تخللته غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار، مع استمرار الطائرات الحربية في التحليق بكثافة في أجواء القطاع.

وأوضح جبر أن غارة استهدفت دراجة نارية في منطقة المواصي غرب خان يونس، ما أدى إلى وقوع إصابات نقلت إلى مستشفيي ناصر والكويتي، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مصابين أو شهداء. كما استمر القصف شرق خان يونس، بالتزامن مع غارات على مدينة غزة دمرت منازل وأوقعت إصابات.

وأضاف أن الاستهدافات طالت أيضًا حي التفاح شرق مدينة غزة، مشيرًا إلى سقوط 7 شهداء في القطاع منذ مساء أمس وحتى الآن.