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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مش أكل عيش وخلاص.. رانيا فريد شوقي تكشف سر حماسها للعودة إلى الدراما

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
أحمد البهى

كشف الفنانة رانيا فريد شوقي عن سر حماسها للعودة إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "عمرة رمضان"، الذي يتم تصويره حاليًا.

وقالت رانيا فريد شوقي في تصريحات لـ صدى البلد: "القضايا التي يناقشها العمل هي سر حماسي للموافقة عليه، فالعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، كما أن الفنانين المشاركين لي في العمل تجمعني بهم علاقة صداقة".

وعن سر ابتعادها لفترات طويلة عن الدراما، تقول: “أنا أختار أعمالي بعناية، فالموضوع ليس أكل عيش وخلاص، لذا فمن الطبيعي أن أستغرق وقتًا حتى أجد عملًا مقتنعة به بشكل كامل، أو يكون هناك حد أدنى من الاقتناع.”

عمرة رمضان: 

مسلسل عمرة رمضان بطولة صبري فواز، ، راندا فريد شوقي، ميرنا وليد، نورهان ، اشرف طلبة ، شريف دسوقي اخراج محمد خضري.

مسلسل عمرة رمضان رانيا فريد شوقي عمرة رمضان

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