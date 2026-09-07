أول تعليق من هيفاء وهبي بعد سقوطها على المسرح بحفل زفاف ابن جوليا بطرس

علقت الفنانة هيفاء وهبي على لقطة سقوطها على المسرح بحفل زفاف ابن جوليا بطرس بلبنان.

وقالت هيفاء وهبي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “وقعت بس وقعت في أيادٍ أمينة”.

هيفاء وهبي فى زفاف ابن جوليا بطرس

أشعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أجواء الزفاف، وقدمت باقة من أغانيها القديمة والجديدة، وسط تفاعل كبير من الحضور، وكان من أبرزها أغنية "بوس الواوا"، التي تفاعلت معها جوليا بطرس بشكل لافت.

وحرصت هيفاء وهبي كذلك على تقديم أحدث أغانيها "نغة"، التي طرحتها خلال الأيام الماضية، إلا أنها تعرضت لموقف طريف أثناء اندماجها في الغناء، بعدما سقطت من على المسرح، قبل أن تستكمل أجواء الحفل.

من جانبها، حرصت جوليا بطرس على تقديم أغنية خاصة لنجلها خلال حفل الزفاف، كما ألقت كلمة مؤثرة أمام الحضور، عبرت خلالها عن سعادتها بزواج سامر ودخول لانا إلى عائلتها، قائلة: "من وراك بقيت أم، أنت اللي خليتني أعرف إيه هو الحب وقد إيه قلبي بيساع الحب، جبتلي أحلى بنت بالكون، ودخلت على بيتنا وقلبنا، كنت طول عمري بحلم يكون عندي بنت ودلوقتي بقى عندي لانا".