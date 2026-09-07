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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نبيل فهمي: نرفض الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة

نبيل فهمي
نبيل فهمي
البهى عمرو

أكد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أننا نرفض الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
 

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، أننا نرفض استخدام الميليشيات لضرب المؤسسات الوطنية، وندعو إلى تبني مشروع عربي شامل للتصدي للتحديات.


وتابع الأمين العام للجامعة العربية: نشدد على ضرورة حماية المصالح العربية وترسيخ الاستقرار.


 وأوضح أن فلسطين هي قضيتنا الأولى وميزان صدقنا أمام شعوبنا وأمام العالم، مشددًا على رفض الممارسات الإسرائيلية والاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أن نحو 300 طفل فلسطيني قتلوا خلال 300 يوم، أي بمعدل طفل فلسطيني واحد يقتل كل يوم، مؤكدًا أن استمرار هذه الأوضاع يمثل مأساة إنسانية لا يمكن تجاهلها.

وأشار إلى أن إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في شرم الشيخ، رغم أن الاتفاقية حظيت بدعم دولي، موضحًا أن استمرار التصعيد يعقد فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن هناك اقتحامات للمسجد الأقصى، مؤكدًا أن الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف عند حدود قطاع غزة، وإنما امتدت إلى لبنان، في ظل تصعيد إقليمي متواصل.

وشدد على أن العالم العربي يعمل من أجل تحقيق السلام، مؤكدًا أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتبار ذلك السبيل الأساسي لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.


 

نبيل فهمي جامعة الدول العربية الضفة الغربية

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