وزير الخارجية التونسي: منطقتنا تشهد صراعات كبيرة ونحتاج لمزيد من التضامن العربي

أكد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن المنطقة العربية تشهد صراعات وتحديات كبيرة خلال الفترة الحالية، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية من أجل تجاوز الأزمات وتحقيق مستقبل يسوده الاستقرار والازدهار.

محمد علي النفطي: نحتاج إلى تعزيز التنسيق العربي

وقال محمد علي النفطي إن استمرار التشاور والتنسيق بين الدول العربية يمثل أهمية كبيرة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى ضرورة توحيد الرؤى والمواقف العربية تجاه مختلف القضايا والتحديات الإقليمية.

وأضاف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود المشتركة والعمل على تعزيز وحدة الموقف العربي، بما يسهم في مواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه دول المنطقة.

دعم دور جامعة الدول العربية

وأشار محمد علي النفطي إلى أهمية الدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية باعتبارها إطارًا جامعًا للدول العربية، مؤكدًا ضرورة مواصلة دعم دورها في تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء.

وأوضح أن توحيد المواقف العربية والتنسيق المستمر بين الدول من شأنه أن يعزز القدرة على التعامل مع مختلف التطورات الإقليمية، ويدعم المصالح المشتركة للشعوب العربية.

مستقبل يسوده الاستقرار والازدهار

وأكد وزير الخارجية التونسي أن المنطقة تحتاج إلى تكاتف الجهود من أجل تجاوز الصراعات الحالية، والعمل نحو بناء مستقبل أفضل لشعوبها.

وشدد محمد علي النفطي على تطلعه إلى أن تشهد المنطقة مستقبلًا يسوده الاستقرار والتنمية والازدهار، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استمرار التعاون العربي وتنسيق المواقف تجاه مختلف التحديات.