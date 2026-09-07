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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خدمة جديدة.. ردود حاسمة من التعليم على استفسارات المعلمين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين، التابعة للإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تشكيل لجنة متخصصة دائمة الانعقاد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام الوزارة، في خطوة رائدة تُعد الأولى من نوعها، للرد على جميع الاستفسارات والمشكلات الواردة من المعلمين عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code) الرسمي، بما يسهم في التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة، ومواجهة أي محاولات لتضليل الرأي العام، من خلال الردود الرسمية المعتمدة.

ويأتي ذلك تأكيدًا لحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقدير المعلمين واحترام رسالتهم، وضمان وصول المعلومة الدقيقة إليهم من مصدرها الرسمي، مع بحث استفساراتهم ومشكلاتهم والتعامل معها بكل جدية وسرعة.

وتهيب الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالمعلمين عدم الانسياق وراء أي معلومات صادرة عن مصادر غير رسمية، والاعتماد على القنوات الرسمية فقط للتحقق من المعلومات.

كما تدعو الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المعلمين إلى تسجيل استفساراتهم ومشكلاتهم من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code) الرسمي، بما يضمن سريتها ووصولها إلى الجهة المختصة، بالموقع الرسمي للإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين للحفاظ على سرية البيانات وتأمينها.

وفيما يلي ردود الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين، التابعة للإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الاستفسارات الواردة من المعلمين حتى الآن :

  •  هل يوجد إلتماس لإعادة اختبارات اللياقة البدنية لمعلمي المرحلة الخامسة الذين لم يحالفهم الحظ أول مرة ؟

نتيجة المرحلة الخامسة لم تظهر ويمكن عمل تظلم بعد النتيجة


 

  •  هل متاح تغيير المسمى الوظيفي من اخصائي إلى معلم دراسات للحصول على الدبلوم العام في التربية تخصص دراسات اجتماعية ؟

يتم تغيير المسمى الوظيفي على المؤهل الأصلي وليس الدبلوم


 

  • هل من الممكن معلم مساعد مرحلة رابعة تغيير المسمى الوظيفي من مرحلة ابتدائية لإعدادي أو ثانوي ؟

لا يجوز تغيير المسمى

  • هل يجوز تغيير المسمى الوظيفي لمشرفي النشاط ؟

مشرفين النشاط قانون 81 إداري لكن يتم التطبيق لقرار 160 لو حاصل على مؤهل عالي اثناء الخدمة - تربوي

  • هل يعين معلمي المرحلة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم إعدادي أم ثانوي ؟

التعيين على المرحلة الابتدائية


 

  • ما الحقوق والمسارات الوظيفية المتاحة لإعضاء الدفعة الأولى من مبادرة 1000 مدير مدرسة بعد قضاء 3 سنوات في الخدمة ؟ وما مدى احقيتهم في التقدم للوظائف الاشرافية والاعارات والندب للتعليم الخاص والاجازات الخاصة بدون مرتب ؟

ليس من حقهم إلا بعد مرور 5 سنوات

  • هل يوجد استعلام أمني بعد الرياضي وقبل الهيئة ؟

النتيجة من اختصاص الاكاديمية العسكرية ولم ترد إلى وزارة التربية والتعليم الفني حتى الآن

  • هل ممكن الاخصائي الذي انتهت مدة خدمته في 31 أغسطس 2026 أن يغير مسمى وظيفي إلى احد المواد ويعمل لمدة 3 سنوات بعد المد ؟

لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي بعد المعاش

  • هل من الممكن لمعلم التعليم الفني أن يغير إلى تعليم ثانوي أو اعدادي من معلم أول مواد تجارية لمعلم رياضيات ؟

يجوز التغيير لمعلم رياضيات في حالة حصوله على مؤهل بكالوريوس علوم وتربية شعبة رياضيات او بكالوريوس علوم شعبة رياضيات دبلوم تربوي 

May be an image of ‎text that says '‎اللعليم وزارة ဗိန်စတ်သေ််ေ်မှ်မု الفني التربية المهلمين المركزية لشنول الإدارة الع العامة للتوا ودعم المعلمين ...اسأل جهم_لها_نس والإدارة المركزية لشئون المعلمين تجيب >>> استفسار المعلم ما المقصود بالمجموعه النوعية؟ الرد الرسمي المجموعة النوعية أعضاء هيئة تعليم gi تنمية إدارية معا استفسا انگم رد المختض: الإدارة العامة للشئون الوظيفية تجيب المعلمین لخد سلسلة توعوية لخدمة المعلمين الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمین‎'‎
May be an image of ‎text that says '‎لتربية والتعليم وزارة ပံ်သ် الفقي المهلمين المركزية للةالمركزيةل لشنون ပှာ်တင်ပန်မိင်မွင်ငန်မ الإدارة العامة ال للتو ودعم المعلمين ...اسأل والإدارة المركزية لشئون المعلمين تجبب >>> استفسار المعلم هل متاج تغيير المسمى الوظيفي من أخصائي إلى معلم دراسات للحصول علي الدبلوم العام في التربية تخصص دراسات اجتماعية ؟ الرد الرسمي يتم تغيير المسمى الوظيفي على المؤهل الأصلي وليس الدبلوم استفسا نكم رد المختض الإدارة العامة للشئون الوظيفية تجيب المعلمين لخد سلسلة توعوية لخدمة المعلمين الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين‎'‎
May be an image of ‎text that says '‎التعليم وزارة مركزيةنر น้อต่นเ่เท่งห الفقي الهربية الفهلمين المركزية لشنول الإدارة العامة للتو ودعم المعلمين ...اسأل ပည်ှင်အန်မပ်မွင်နန်ါနင် والإدارة المركزية لشئون المعلمين تجبب >>> استفسار المعلم هل من الممكن معلم مساعد مرحلة رابعة تغيير المسمى الوظيفي من مرحلة ابتدائية للإعدادي gi ثانوي؟ >>> الرد الرسمي 血 لا يجوز تغيير المسمى معا ست ستفسا انگم المعلمين رد المختض الإدارة العامة للشئون الوظيفية تجيب لخد سلسلة توعوية لخدمة المعلمين الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمین‎'‎
May be an image of ‎text that says '‎لتربية والتعليم وزارة นำแนานน الفقي المعلمين امركزية ةالمركزيةتول لشنول الإدارة ال لعامة للتو اصل ودعم المعلمين ..اسأل مرتواهارتی والإدارة المركزية لشئون المعلمين تجيب >>> استفسار المعلم المرحلة خامسة تتعين إعدادي أم ثانوى؟ >>> الرد الرسمي पी التعيين علي المرحلة الإبتدائية معا استفسا رانگ انگم رد المختض: الإدارة العامة للقيادات التربوية نجيب المعلمین لخد سلسلة توعوية لخدمة المعلمين الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين‎'‎
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May be an image of ‎text that says '‎الفتي وزارة المركزية لشنون المهلمين والتعليم التربية فالمركزية นำแนเีาเ้งน هه_اام الإدارة ال لعامة للتو ودعم المعلمين ...اسأل والإدارة المركزية لشئون المعلمين تجيب >>> استفسار المعلم ? هل يوجد استعلام امني بعد الرياضي وقبل الهيئه؟ ؟ الرد الرسمي النتيجة إختصاص الأكاديمية العسكرية و لم ترد >>> إلي وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني بعد. معا استفسا رانگم المعلمين رد المختض: الإدارة العامة للقيادات التربوية مجبم سلسلة توعوية لخدمة المعلمين الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين‎'‎
May be an image of ‎text that says '‎التربية والتعليم وزارة เิอแน่เเสทน الفقي المهليين 初年 اللمرکزية_لتوی لشنون الإدارة ال لعامة للتو ودعم المعلمين ...اسأل مدلاهیار_تی والإدارة المركزية لشئون المعلمين تجيب استفسار المعلم هل ممكن الاخصائى الذي انتهت مدة خدمته معاش فى ושווח/רץ.ץ يغير,مسعى وظيفی الى احد المواد ويعمل لمدة ثلاث >>> (سنوات بعد المد؟ الإدارة العامة للشئون الوظيفية لا يجوز تغيير مسمي بعد مد المعاش >>> الرد الرسمي يجوز تغيير مسمي بعد مد المعاش ستفسار فسار انگم المعلمين رد المختض الإدارة العامة للشنون الوظيفية تجيب سلسلة توعوية لخدمة المعلمين الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمین‎'‎
May be an image of ‎text that says '‎الفقي التربية المركزية المهلمين والتعليم وزارة น่อแงป مةالمركزيةلتون لشنون الإدارة الع العامة للتوا ودعم المعلمين اسأل والإدارة المركزية لشئون المعلمين تحيب >>> استفسار المعلم ? هل من الممكن معلم التعليم الفني يغير الى تعليم ثانوي او اعدادي من معلم اول مواد تجارية لمعلم رياضيات ؟ >>> الرد الرسمي يجوز التغيير لمعلم رياضيات في حالة حصوله علي مؤهل بك علوم وتربية شعبة رياضيات او بك علوم شعبة رياضيات دبلوم تربوي رد المختض: :الإدارة: العامة للشنون الوظيفية استفسا رانگم المعلمين تجيب لخد سلسلة توعوية لخدمة المعلمين الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمین‎'‎
وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين المعلمين

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