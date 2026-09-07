خدمة جديدة.. ردود حاسمة من التعليم على استفسارات المعلمين

أعلنت الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين، التابعة للإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تشكيل لجنة متخصصة دائمة الانعقاد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام الوزارة، في خطوة رائدة تُعد الأولى من نوعها، للرد على جميع الاستفسارات والمشكلات الواردة من المعلمين عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code) الرسمي، بما يسهم في التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة، ومواجهة أي محاولات لتضليل الرأي العام، من خلال الردود الرسمية المعتمدة.

ويأتي ذلك تأكيدًا لحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقدير المعلمين واحترام رسالتهم، وضمان وصول المعلومة الدقيقة إليهم من مصدرها الرسمي، مع بحث استفساراتهم ومشكلاتهم والتعامل معها بكل جدية وسرعة.

وتهيب الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالمعلمين عدم الانسياق وراء أي معلومات صادرة عن مصادر غير رسمية، والاعتماد على القنوات الرسمية فقط للتحقق من المعلومات.

كما تدعو الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المعلمين إلى تسجيل استفساراتهم ومشكلاتهم من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code) الرسمي، بما يضمن سريتها ووصولها إلى الجهة المختصة، بالموقع الرسمي للإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين للحفاظ على سرية البيانات وتأمينها.

وفيما يلي ردود الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين، التابعة للإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الاستفسارات الواردة من المعلمين حتى الآن :

هل يوجد إلتماس لإعادة اختبارات اللياقة البدنية لمعلمي المرحلة الخامسة الذين لم يحالفهم الحظ أول مرة ؟

نتيجة المرحلة الخامسة لم تظهر ويمكن عمل تظلم بعد النتيجة





هل متاح تغيير المسمى الوظيفي من اخصائي إلى معلم دراسات للحصول على الدبلوم العام في التربية تخصص دراسات اجتماعية ؟

يتم تغيير المسمى الوظيفي على المؤهل الأصلي وليس الدبلوم





هل من الممكن معلم مساعد مرحلة رابعة تغيير المسمى الوظيفي من مرحلة ابتدائية لإعدادي أو ثانوي ؟

لا يجوز تغيير المسمى

هل يجوز تغيير المسمى الوظيفي لمشرفي النشاط ؟

مشرفين النشاط قانون 81 إداري لكن يتم التطبيق لقرار 160 لو حاصل على مؤهل عالي اثناء الخدمة - تربوي

هل يعين معلمي المرحلة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم إعدادي أم ثانوي ؟

التعيين على المرحلة الابتدائية





ما الحقوق والمسارات الوظيفية المتاحة لإعضاء الدفعة الأولى من مبادرة 1000 مدير مدرسة بعد قضاء 3 سنوات في الخدمة ؟ وما مدى احقيتهم في التقدم للوظائف الاشرافية والاعارات والندب للتعليم الخاص والاجازات الخاصة بدون مرتب ؟

ليس من حقهم إلا بعد مرور 5 سنوات

هل يوجد استعلام أمني بعد الرياضي وقبل الهيئة ؟

النتيجة من اختصاص الاكاديمية العسكرية ولم ترد إلى وزارة التربية والتعليم الفني حتى الآن

هل ممكن الاخصائي الذي انتهت مدة خدمته في 31 أغسطس 2026 أن يغير مسمى وظيفي إلى احد المواد ويعمل لمدة 3 سنوات بعد المد ؟

لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي بعد المعاش

هل من الممكن لمعلم التعليم الفني أن يغير إلى تعليم ثانوي أو اعدادي من معلم أول مواد تجارية لمعلم رياضيات ؟

يجوز التغيير لمعلم رياضيات في حالة حصوله على مؤهل بكالوريوس علوم وتربية شعبة رياضيات او بكالوريوس علوم شعبة رياضيات دبلوم تربوي