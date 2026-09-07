ارتفاع عوائد السندات الأوروبية وتراجع الأسهم مع ترقب قرار المركزي الأوروبي وتصاعد توترات الشرق الأوسط

تعرضت أسواق السندات والأسهم الأوروبية لضغوطات جديدة اليوم، مع تسعير المتعاملين لزيادة مرتقبة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، بالتزامن مع قفزة في أسعار النفط جراء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل، حيث تُجمع الأسواق على رفعه لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس .. ويأتي هذا التحرك بعد تسارع التضخم الرئيسي في منطقة اليورو إلى 3.3% خلال أغسطس مدفوعاً بقفزة في أسعار الطاقة بنسبة 14.3%، مما أبقى عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات مرتفعاً قرب 3.36%.

وقفزت أسعار خام برنت لتتجاوز 90 دولاراً للبرميل (بزيادة أسبوعية بلغت 10%)، عقب إعلان إيران نيتها فرض منطقة حظر ملاحي بالقرب من مضيق هرمز - الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية - وذلك رداً على ضربات عسكرية أمريكية استهدفت ناقلات نفط إيرانية.

وانعكست هذه التطورات سلباً على مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي الذي تراجع بنسبة 0.1% مع تضرر القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة كالعقارات والبناء. في غضون ذلك، تترقب الأسواق العالمية صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع لتحديد المسار القادم لسياسة الفيدرالي الأمريكي.