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تمويل أوروبي وخبرات إيطالية.. مشروعات جديدة لتعزيز قدرات صغار المزارعين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تمويل أوروبي وخبرات إيطالية.. مشروعات جديدة لتعزيز قدرات صغار المزارعين

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ريتا بتريللي، مدير البرامج بالوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرات والمشروعات الزراعية المشتركة بين الجانبين.

واستعرض اللقاء، نشاط المشروعات التي تنفذها الوكالة في عدد من المحافظات بمصر، ومعدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، فضلا عن مناقشة آليات تذليل أي معوقات لوجستية أو ميدانية، لضمان وصول الدعم المباشر لصغار المزارعين وتطوير سلاسل القيمة المضافة.

وتطرق اللقاء بشكل خاص إلى مشروع "إي يو كافي" (EU-KAFI) الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه الوكالة الإيطالية، حيث اطلع وزير الزراعة على ما تم تحقيقه في ملف دعم الميكنة الزراعية ورفع كفاءة القدرات الانتاجية، إلى جانب مناقشة الخطوات التنفيذية المقبلة للتوسع في الأنشطة الميدانية للمشروع.

وأشاد "فاروق" بالتعاون الثنائي مع الجانب الإيطالي، مثمنًا دور الوكالة في نقل الخبرات وتوفير الدعم الفني للمشروعات التنموية ذات الأولوية للقطاع الزراعي.

من جانبها، أكدت ريتا بتريللي حرص الوكالة الإيطالية على مواصلة التنسيق المستمر مع قطاعات وزارة الزراعة، وتقديم كافة التسهيلات الفنية واللوجستية للارتقاء بكفاءة المشروعات القائمة وتحقيق نتائجها المرجوة على النحو الأكمل.

الزراعة وزير الزراعة الوكالة الإيطالية معوقات لوجستية

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