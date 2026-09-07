محمد ممدوح وأحمد أبو الوفا ومحمد سعيد.. أبرز المكرمين بالدورة الثامنة من ميدفست مصر

كشف مهرجان ميدفست مصر للأفلام القصيرة عن أسماء المكرمين في دورته الثامنة والتي ستقام في الفترة من 10 - 14 سبتمبر القادم تحت شعار "بره المشهد" في مقر الجامعة الأمريكية بميدان التحرير.

ويكرم ميدفست في حفل الافتتاح هذا العام الفنان محمد ممدوح "تايسون"، والدكتور أحمد أبو الوفا أخصائي الطب النفسي ومقدم البرنامج الإذاعي صديق القطر، ومحمد سعيد مدير سينما زاوية، وهي التكريمات التي تعكس حرص ميدفست مصر على الاحتفاء بشخصيات من مجالات مختلفة تسهم بعملها في رفع الوعي بأهمية الصحة النفسية ومحاولة فهم التجارب النفسية، إضافة إلى إتاحة وصول الأعمال التي تظهر تعقيدات الحياة والتجارب التي يمر بها البشر في حياتهم اليومية إلى الجمهور.

ويقول الدكتور مينا النجار، مؤسس ومدير ميدفست مصر: "سعيد جداً بتكريماتنا هذا العام؛ فنحن في ميدفست لا نُكرم الفنانين أو الأطباء أو صُناع المهنة بمسمياتهم الوظيفية فحسب، بل نبحث دائماً عما هو "بره المشهد" لنُكرم الإنسان خلف هذه الألقاب. فنحن نحتفي بالمشاعر، والشغف الحقيقي، والروح التي تدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم".

وأضاف "النجار": “من هنا جاء فخرنا بتكريم النجم محمد ممدوح (تايسون)، الذي لم يكتفِ بكونه ممثلاً استثنائياً، بل نجح في تجسيد رحلات إنسانية ومشاعر معقدة بصدق شديد، وقدم أدواراً تقاطعت مع المجال الطبي وتركت أثراً عميقاً في وجدان الجمهور طوال مسيرته. كما نعتز بتكريم د. أحمد أبو الوفا؛ الطبيب النفسي الذي يحمل شغفاً وحباً حقيقياً للسينما، ويسعى دائماً وبلا كلل لنشر الوعي من خلال أشكال الفنون المختلفة والمحتوى الذي يقدمه سواء عبر البودكاست أو الراديو”

وأكد مؤسس ومدير ميدفست مصر أن التجسيد الحقيقي لفكرة النظر لما وراء المشهد، كان من خلال تكريم والاحتفاء بشخصية استثنائية تمس قلب كل من يحب السينما، وهو محمد سعيد؛ مدير سينما زاوية، فهو رفيق الدرب وجزء أصيل من بدايات رحلة ميدفست عندما كانت الفعاليات تُقام في زاوية، وهو صاحب الوجه البشوش والابتسامة الصادقة التي تستقبل كل من يخطو للداخل، ليجعل من رحلتهم السينمائية تجربة مثالية لا تُنسى بكل تفاصيلها.

وكان ميدفست قد كشف عن تفاصيل دورته الثامنة والتي تتضمن عرض أكثر من 85 فيلما قصيرا تتنوع بين الأفلام الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة والأفلام التجريبية، وذلك من أكثر من 25 دولة، ضمن 11 برنامجا سينمائيا منها ستة برامج خاصة بالأعمال المشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة.

كما أعلن عن اختيار مهرجان هامبورج السينمائي كضيف شرف برنامج "بانوراما ميدفست" للأعمال خارج المسابقة الرسمية، وللمرة الأولى يخصص المهرجان عرضا سينمائيا للأفلام التي وصلت إلى القائمة القصيرة في مسابقة "تحدى صناعة الأفلام خلال 72 ساعة"، والتي تطلبت المشاركة بها وضع خطة تنفيذية لفيلم قصير تتضمن كتابة الفيلم وتصويره ومونتاجه وتسليمه خلال 72 ساعة.

يذكر أن مهرجان ميدفست مصر انطلق للمرة الأولى عام 2017 كفاعلية سنوية تجمع بين صناع السينما والأطباء والمتخصصين النفسيين والجمهور في تجربة فريدة تمزج بين الفن والصحة من خلال عروض الأفلام من مصر والعالم، والحلقات النقاشية، وورش العمل.