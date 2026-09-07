قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تجدد طرح القوة العربية.. عبدالعاطي: لا توجد دولة بمعزل عن الخطر
توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
وزير الخارجية: يجب حماية الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل
بدر عبد العاطي: لا بد من حوار واضح وشفاف بشأن تحديات المنطقة العربية
ستواجهون عواقب وخيمة.. إيران تحذر كوريا الجنوبية من أي مشاركة عسكرية بهرمز
وزير الخارجية: غزة تتعرض لمأساة إنسانية غير مسبوقة
العراق: نتعايش مع أزمة مضيق هرمز ونسعى لتأمين معدلات صادرات النفط
موعدنا 12 سبتمبر| التعليم تنفي تأجيل الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة
رئيس لجنة وزارة السياحة يكشف تفاصيل الوضع الصحي لمصابي حادث حافلة المعتمرين
البابا لاون الرابع عشر يلتقي عائلات العالمين بالفاتيكان في عيد العائلة
مهاجم الزمالك في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الرابعة
بينهم طفل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16فلسطينيا من الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد ممدوح وأحمد أبو الوفا ومحمد سعيد.. أبرز المكرمين بالدورة الثامنة من ميدفست مصر

محمد ممدوح
محمد ممدوح
أحمد إبراهيم

كشف مهرجان ميدفست مصر للأفلام القصيرة عن أسماء المكرمين في دورته الثامنة والتي ستقام في الفترة من 10 - 14 سبتمبر القادم تحت شعار "بره المشهد" في مقر الجامعة الأمريكية بميدان التحرير.

ويكرم ميدفست في حفل الافتتاح هذا العام الفنان محمد ممدوح "تايسون"، والدكتور أحمد أبو الوفا أخصائي الطب النفسي ومقدم البرنامج الإذاعي صديق القطر، ومحمد سعيد مدير سينما زاوية، وهي التكريمات التي تعكس حرص ميدفست مصر على الاحتفاء بشخصيات من مجالات مختلفة تسهم بعملها في رفع الوعي بأهمية الصحة النفسية ومحاولة فهم التجارب النفسية، إضافة إلى إتاحة وصول الأعمال التي تظهر تعقيدات الحياة والتجارب التي يمر بها البشر في حياتهم اليومية إلى الجمهور. 

ويقول الدكتور مينا النجار، مؤسس ومدير ميدفست مصر: "سعيد جداً بتكريماتنا هذا العام؛ فنحن في ميدفست لا نُكرم الفنانين أو الأطباء أو صُناع المهنة بمسمياتهم الوظيفية فحسب، بل نبحث دائماً عما هو "بره المشهد" لنُكرم الإنسان خلف هذه الألقاب. فنحن نحتفي بالمشاعر، والشغف الحقيقي، والروح التي تدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم".

وأضاف "النجار": “من هنا جاء فخرنا بتكريم النجم محمد ممدوح (تايسون)، الذي لم يكتفِ بكونه ممثلاً استثنائياً، بل نجح في تجسيد رحلات إنسانية ومشاعر معقدة بصدق شديد، وقدم أدواراً تقاطعت مع المجال الطبي وتركت أثراً عميقاً في وجدان الجمهور طوال مسيرته. كما نعتز بتكريم د. أحمد أبو الوفا؛ الطبيب النفسي الذي يحمل شغفاً وحباً حقيقياً للسينما، ويسعى دائماً وبلا كلل لنشر الوعي من خلال أشكال الفنون المختلفة والمحتوى الذي يقدمه سواء عبر البودكاست أو الراديو”

وأكد مؤسس ومدير ميدفست مصر أن التجسيد الحقيقي لفكرة النظر لما وراء المشهد، كان من خلال تكريم والاحتفاء بشخصية استثنائية تمس قلب كل من يحب السينما، وهو محمد سعيد؛ مدير سينما زاوية، فهو رفيق الدرب وجزء أصيل من بدايات رحلة ميدفست عندما كانت الفعاليات تُقام في زاوية، وهو صاحب الوجه البشوش والابتسامة الصادقة التي تستقبل كل من يخطو للداخل، ليجعل من رحلتهم السينمائية تجربة مثالية لا تُنسى بكل تفاصيلها. 

وكان ميدفست قد كشف عن تفاصيل دورته الثامنة والتي تتضمن عرض أكثر من 85 فيلما قصيرا تتنوع بين الأفلام الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة والأفلام التجريبية، وذلك من أكثر من 25 دولة، ضمن 11 برنامجا سينمائيا منها ستة برامج خاصة بالأعمال المشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة.

كما أعلن عن اختيار مهرجان هامبورج السينمائي كضيف شرف برنامج "بانوراما ميدفست" للأعمال خارج المسابقة الرسمية، وللمرة الأولى يخصص المهرجان عرضا سينمائيا للأفلام التي وصلت إلى القائمة القصيرة في مسابقة "تحدى صناعة الأفلام خلال 72 ساعة"، والتي تطلبت المشاركة بها وضع خطة تنفيذية لفيلم قصير تتضمن كتابة الفيلم وتصويره ومونتاجه وتسليمه خلال 72 ساعة.

يذكر أن مهرجان ميدفست مصر انطلق للمرة الأولى عام 2017 كفاعلية سنوية تجمع بين صناع السينما والأطباء والمتخصصين النفسيين والجمهور في تجربة فريدة تمزج بين الفن والصحة من خلال عروض الأفلام من مصر والعالم، والحلقات النقاشية، وورش العمل.

محمد ممدوح الفنان محمد ممدوح أعمال محمد ممدوح مهرجان ميدفست مينا النجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

اكسترا نيوز

ربع دخل الأسرة.. المواطن هيدفع إيجار شهري كام للوحدة في سكن لكل المصريين؟

اكسترا نيوز

انتهاء 85% من المرحلة الأولى.. موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع وعدد المحطات

أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

إمام عاشور

مفاجأة.. إمام عاشور المستثنى الوحيد من نظام عقود الأهلي

شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين لإعادة جثمانه إلى مصر

شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين إعادة جثمانه إلى مصر

بيزيرا

موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

ترشيحاتنا

فابيو جروسو

رسميًا.. فيورنتينا يقيل جروسو بعد 3 جولات

رضا سليم

الأهلي يرفض عرض الجيش الملكي لضم رضا سليم بسبب المقابل المالي

بيراميدز

أحمد شوبير: بيراميدز يقدم نفسه مرشحًا قويًا للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

بالصور

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

هبة كامل
هبة كامل
هبة كامل

للانش بوكس صحى.. صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون

صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون
صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون
صدور الدجاج الباردة كبديل للانشون

تريند الثمانينات في خطر؟.. تحذير من رفع الصور على تطبيقات الـAI

تريند الثمانينات
تريند الثمانينات
تريند الثمانينات

مش لازم أولادنا يدفعوا الثمن.. أسما شريف منير مع ابنتها وطليقها وزوجها في أول يوم دراسي

اسما رفقة ابنتها وطليقها من اول يوم دراسي
اسما رفقة ابنتها وطليقها من اول يوم دراسي
اسما رفقة ابنتها وطليقها من اول يوم دراسي

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد