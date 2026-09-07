مادلين طبر تكشف أسرار حياتها: 7 سنوات زواج انتهت بالخيانة.. نور الشريف رشحني للتمثيل.. وكنت خايفة من فاتن حمامة

كشفت الفنانة مادلين طبر عن العديد من الأسرار والتفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية والفنية، خلال حديثها مع الإعلامية سهير جودة، متطرقة إلى زواجها وتجربتها مع عدم الإنجاب، إلى جانب رحلتها من الصحافة والإعلام إلى عالم التمثيل، وعلاقتها بالدين والفن.

مادلين طبر

وقالت مادلين طبر إنها تزوجت مرة واحدة عن حب واستمر زواجها لمدة 7 سنوات، قبل أن تنفصل عن زوجها بسبب حبه للنساء، مشيرة إلى أنها منحت العلاقة أكثر من فرصة، وكانت تتمنى أن ينجح زواجها ويستمر.

وأضافت: «اتجوزت مرة واحدة عن حب 7 سنين واتطلقت لأنه كان بيحب الستات، وده كتالوج.. نادر لما تلاقي اختلاف. في وقتها كنت جميلة وكان إحساس صعب عليا أوي، بس كله عدى».

وأوضحت أنها لم تندم على عدم الإنجاب، مؤكدة أن الأمومة لا ترتبط بالضرورة بوجود أبناء، قائلة: «عمري ما ندمت من عدم الإنجاب، لأن عوضت ده بأولاد أختي.. مكنتش خالتهم، كنت أمهم ومسئولة عنهم».

وتابعت: «عمر الأنوثة أو اكتمال الفرحة مبتكونش بالأولاد، عيشي حياتك وانبسطي.. أوقات بيبقى عندك كذا ابن وتيجي تقعي تلاقي المسافر والمشغول.. لازم نسيبها على الله».

مادلين طبر: لا أخاف من الكبر

وتحدثت مادلين طبر عن تقدمها في العمر، مؤكدة أنها لا تخشى الكبر، لكنها أصبحت تشعر بتغيرات السن، قائلة: «مش بخاف من الكبر، لكن حاسة بيه.. والسن مش رقم.. تنزلي على ركبك عاوزة اتنين يطلعوكي».

وأشارت إلى أنها أصبحت أكثر تصالحًا مع عمرها، منتقدة في الوقت نفسه استمرار بعض الفنانات في الحديث عن انتظار «النصيب» رغم تقدمهن في السن.

بداية مادلين طبر من الصحافة

وكشفت الفنانة أن الصحافة كانت أولى مراحل حياتها المهنية، موضحة أنها كانت تكتب المقالات وتتنقل بين المؤسسات الصحفية، قبل أن تنتقل إلى مجال الإعلام والتمثيل.

وقالت: «الصحافة كانت مرحلة بحياتي.. كنت بكتب مقالات وأتشعبط في الأتوبيس ألحق من دار لدار، ما بين الأسبوع العربي وجريدة الحسناء والشبكة».

وأوضحت أن الفنان الراحل نور الشريف كان أول من شجعها على دخول عالم التمثيل، بعدما التقاها خلال عملها في «استديو الفن» عام 1989، وقال لها: «إنتي بتعملي هنا إيه؟ تعالي معايا مصر».

«الطريق إلى إيلات» وراء حصرها في أدوار الهانم

وتطرقت مادلين طبر إلى مشاركتها في فيلم «الطريق إلى إيلات»، مؤكدة أن المخرجة إنعام محمد علي اختارتها للدور بعدما رأتها للمرة الأولى.

وقالت: «إنعام محمد علي اختارتني لدور الطريق إلى إيلات.. صدفة أول ما شافتني قالت: دي مريم».

وأضافت أنها ترى، أن العمل ساهم في تكوين صورة ذهنية عنها باعتبارها لا تقدم سوى أدوار «الهانم»، رغم أنها لم تقدم أدوار إغراء، قائلة: «أنا مستغربة إنهم شافوني ممثلة إغراء، معملتش ده.. أنا كنت كراش التسعينيات».

مادلين طبر عن فاتن حمامة: كنت خايفة منها

وتحدثت مادلين طبر عن الفنانة الراحلة فاتن حمامة، مؤكدة أنها كانت تشعر بالخوف منها قبل بدء التصوير، لكنها فوجئت بتعاملها الإنساني منذ اليوم الأول.

وقالت: «كنت خايفة من فاتن حمامة، لأن ورا الكاميرا اتقال كتير.. لكن من أول يوم تصوير دخلت لنا الغرف معاها كيس بونبوني بتوزعه علينا».

وأشادت بالفترة التي شهدت وجود نجوم كبار في الوسط الفني، قائلة: «زمنهم كان حلو أوي.. دلوقت باظت الدنيا، أي حد يطلع على اليوتيوب يبقى نجم ويتم استضافته على جملة ولا اتنين قالهم».

مادلين طبر: شيرين عبد الوهاب صوت مصري ملوش بديل

وعن المطربين الذين تحبهم، أشادت مادلين طبر بعدد من نجوم الغناء، مؤكدة أن شيرين عبد الوهاب تحتل مكانة خاصة لديها.

وقالت: «لو تسأليني في صوت مصري: شيرين عبد الوهاب.. هي دي مصر، كل ما فيها مصري، طريقتها بالغنا وحنّيتها بتمس قلبي من جوه، ممكن أعيط وهي بتغني».

كما وصفت عمرو دياب بأنه «أسطورة»، وأشادت بأصوات أنغام وآمال ماهر وبهاء سلطان ولؤي وإيهاب توفيق ومدحت صالح وعلي الحجار ومحمد الحلو ومحمد منير.

مادلين طبر تكشف علاقتها بالزمالك

وكشفت مادلين طبر عن انتمائها لنادي الزمالك، مؤكدة أنها عضو شرفي بالنادي، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من اللبنانيين يشجعون الفريق الأبيض.

وقالت: «أغلب الناس في لبنان زملكاوية، وأنا عضو شرفي بالزمالك.. صعب تلاقي زملكاوي مش مخلص».

وأضافت أنها عندما جاءت إلى مصر في بداياتها، وجدت دعماً كبيراً من الزملكاوية، موضحة أن المخرج الراحل حسام الدين مصطفى كان يوقف التصوير من أجل متابعة مباريات الزمالك.

حلم المشاركة في «الحشاشين»

وأعربت مادلين طبر عن إعجابها بمسلسل «الحشاشين»، مؤكدة أنها كانت تتمنى المشاركة في العمل.

وقالت: «لما شفت الحشاشين تمنيت أكون من أبطاله.. وزعلت، كله بقى يسألني: معقول إنتي مش في المسلسل ده؟».

علاقتها بـ«شات جي بي تي»

وتحدثت مادلين طبر كذلك عن استخدامها للذكاء الاصطناعي، كاشفة أنها تتحدث مع ChatGPT وتطلق عليه اسم «رامز»، وتستعين به في أمور مختلفة.

وقالت: «بكلم شات جي بي تي رامز.. وبسأله عن أمور كتير وعن الفلك، وهو زعلان مني عشان مهملة في صحتي».

وأضافت مازحة أنها عندما يعطيها معلومات خاطئة «بتأدبه» وتستمر في الحديث معه حتى يعتذر لها، معتبرة أن تجربة الذكاء الاصطناعي «لعبة جديدة وشوية وهنزهق».

كما تطرقت مادلين طبر إلى علاقتها بالدين، موضحة أنها مسيحية ومتدينة، وأنها تقرأ المزامير وتصلي، مشيرة إلى أنها في بعض المناسبات داخل مقابر المسلمين كانت تصلي وتردد ما تحفظه من آيات وسور، معتبرة أن ذلك بالنسبة لها نوع من التقارب والروحانية.

واختتمت حديثها بالتأكيد أن الحياة مليئة بالأسرار والمفاجآت، وأن الإنسان في النهاية هو الشخص الأكثر قدرة على ضمان نفسه.