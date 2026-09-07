حكيم زياش يصل البرازيل تمهيدًا للانضمام إلى بوتافوجو

وصل النجم المغربي حكيم زياش إلى البرازيل، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى صفوف نادي بوتافوجو خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد رحيله عن الوداد المغربي.

ومن المنتظر أن يخضع زياش للفحوصات الطبية قبل توقيع العقود رسميًا مع النادي البرازيلي، في صفقة انتقال حر، عقب فسخ تعاقده مع الوداد بالتراضي.

وكشفت تقارير إعلامية أن الاتفاق بين الطرفين يتضمن توقيع زياش على عقد يمتد حتى ديسمبر 2028، ليبدأ اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا تجربة جديدة في مسيرته بعيدًا عن الملاعب الأوروبية والأفريقية.

وكان زياش قد انضم إلى الوداد خلال الفترة الماضية، وقدم مستويات جيدة خلال تجربته القصيرة مع الفريق، قبل أن تنتهي العلاقة بين الطرفين بالتراضي.

ويخوض زياش بذلك تجربة جديدة في الدوري البرازيلي، بعدما سبق له اللعب لعدد من الأندية الكبرى، أبرزها أياكس الهولندي وتشيلسي الإنجليزي وغلطة سراي التركي والدحيل القطري.

وتأتي خطوة الانتقال إلى بوتافوجو بعد مفاوضات شهدت بعض التعقيدات خلال الأيام الماضية، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي يمهد لإتمام الصفقة والإعلان الرسمي عن اللاعب.

وبمجرد اجتياز الفحوصات الطبية وتوقيع العقود، سيصبح حكيم زياش لاعبًا في صفوف بوتافوجو حتى نهاية عام 2028.