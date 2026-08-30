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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حكيم زياش يفتح النار على رئيس الوداد: ربما سيكذب كما هو الحال دائمًا

حكيم زياش
حكيم زياش
إسلام مقلد

دخلت العلاقة بين المغربي حكيم زياش، نجم الوداد، وإدارة النادي مرحلة جديدة من التوتر، بعدما وجه اللاعب انتقادات علنية إلى رئيس النادي، إبراهيم العسري، واتهمه بالكذب، على خلفية استبعاده من معسكر الفريق المقام في أكادير.

وأثار موقف زياش حالة من الجدل بين جماهير الوداد، خصوصًا أن تصريحاته جاءت بشكل مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول مستقبل اللاعب مع الفريق المغربي.

زياش يرد على استبعاده من معسكر أكادير

وبدأت الأزمة بعد تداول إحدى الصفحات المحسوبة على جماهير الوداد منشورًا بشأن غياب حكيم زياش عن قائمة الفريق المشاركة في المعسكر المغلق بمدينة أكادير.

وأشارت الصفحة إلى أن زياش استفسر من المدير الفني للوداد، باولو سيرجيو، عن أسباب استبعاده، قبل أن يتم إبلاغه بأن القرار جاء من جانب الإدارة.

لكن النجم المغربي خرج للرد على المنشور، مقدمًا رواية مختلفة حول أسباب غيابه عن الفريق.

رسالة نارية من حكيم زياش

ووفقًا لما أورده موقع «راديو مارس» المغربي، كتب حكيم زياش في تعليقه: «اذهب واسأل رئيسك لماذا رفض السماح لي بلعب المباراة (ودية نهضة الزمامرة)، وعدم الذهاب إلى أكادير. ربما سيكذب بشأن ذلك كما هو الحال دائمًا».

وأشعلت هذه الرسالة موجة من التساؤلات بين جماهير الوداد، خاصة أن اللاعب وجه انتقادات مباشرة إلى رئيس النادي، في خطوة تعكس حجم الخلاف القائم بين الطرفين.

 

خلاف مالي وراء تصاعد الأزمة

وتعود الخلافات بين حكيم زياش وإدارة الوداد إلى ملف الراتب، بعدما دخلت إدارة النادي، برئاسة إبراهيم العسري، في مفاوضات مع اللاعب من أجل تقليص راتبه.

إلا أن زياش رفض المقترح، ولم يوافق على المحاولات والاقتراحات المالية التي قدمتها الإدارة، متمسكًا بموقفه، وهو ما ساهم في زيادة حدة الخلاف بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

زياش انضم إلى الوداد في 2025

وكان حكيم زياش قد انضم إلى صفوف الوداد في أكتوبر 2025، بعدما وقع عقدًا مع النادي يمتد لمدة عامين.

وجاء انتقال اللاعب إلى الوداد خلال فترة رئاسة هشام آيت منا، قبل أن تتغير إدارة النادي لاحقًا، لتبدأ مرحلة جديدة شهدت خلافات بشأن مستقبل اللاعب ووضعه المالي داخل الفريق.

مستقبل النجم المغربي يحيط به الغموض

ومع تصاعد الخلافات بين حكيم زياش وإدارة الوداد، بات مستقبل اللاعب داخل النادي محل تساؤلات كبيرة، خاصة بعد انتقال الأزمة من المفاوضات الداخلية إلى التصريحات العلنية.

ويبقى القرار المنتظر من إدارة الوداد خلال الفترة المقبلة حاسمًا في تحديد مصير زياش، سواء باستمرار الأزمة ومحاولة الوصول إلى حل، أو اتخاذ خطوات جديدة بشأن اللاعب الذي أصبح موقفه داخل النادي غامضًا بعد التطورات الأخيرة.

حكيم زياش زياش الوداد

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