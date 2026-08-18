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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موكوينا مدرب بيراميدز: واجهت صعوبات فى نادى الوداد المغربي| صور

رولان موكوينا
رولان موكوينا
حسن العمدة

أكد الجنوب إفريقي رولان موكوينا المدير الفني لفريق بيراميدز أنه واجه صعوبات إبان تواجده مدربا لنادي الوداد المغربي.

قال رولان موكوينا عبر المؤتر الصحفى الذى أقيم على هامش تقديم الجهاز الفنى الجديد للفريق السماوي: واجهت صعوبات مع فريق الوداد المغربي لدى قيامى بتدريب الفريق المعربي.

حرص الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بقيادة الجنوب إفريقي رولان موكوينا على إلتقاط صورة تذكارية عقب الإنتهاء من المؤتمر الصحفى الذى انغقد فى استاد الدفاع الجوى.


وشهد المؤتمر الصحفى تواجد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيرامديز إضافة إلى الجهاز الفني الجديد تحت قيادة موكوينا

كان الجنوب إفريقي رولان موكوينا أعلن قائمة بيراميدز المحلية للموسم الجديد بالأرقام والتى جاءت القائمة على النحو التالي:

أحمد الشناوي 1
محمود مرعي 3
أحمد سامي 4
حامد حمدان 5
أسامة جلال 6
يوسف أوباما 7
محمود صابر 8
أحمد عبد القادر 9
مصطفى فتحي 11
أحمد توفيق 12
أحمد نذير بو علي 13
مهند لاشين 14
محمد الشيبي 15
زياد هيثم 16
محمود زلاكة 17
وليد الكرتي 18
عبد الرحمن مجدي 20
محمد حمدي 21
ناصر ماهر 22
أحمد عاطف قطة 23
خالد عوض 24
عودة فاخوري 25
دودو الجباس 26
محمود جاد 28
كريم حافظ 29
مصطفى زيكو 30
حازم جمال 31
إيفرتون داسيلفا 32
إياد العسقلاني 34
أحمد فوزي 35
حسن طارق 37
علي حمودة 38
يوسف ميشو 39
زياد سعودي 40

بيراميدز موكوينا الوداد المغربي الدوري ممدوح عيد

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