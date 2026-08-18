في مؤتمر صحفى.. ممدوح عيد يشكر يوريزيتش وموكوينا: متحمس لتجربة بيراميدز| صور

وجه ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز الشكر للكرواتي يوروتيتش المدير الفني السابق للفريق السماوي.
ورحب ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز بالمدرب الجنوب إفريقي رولان موكوينا فى المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا فى ملعب استاد الدفاع الجوي.
من جانبه قال موكوينا عبر المؤتمر الصحفى لتقديمه مديرا فنيا لفريق بيراميدز: متحمس لتجربة بيراميدز وسعيد بإختيار بيراميدز لي.
كان الجنوب إفريقي رولان موكوينا أعلن قائمة بيراميدز المحلية للموسم الجديد بالأرقام والتى جاءت القائمة على النحو التالي:
أحمد الشناوي 1
محمود مرعي 3
أحمد سامي 4
حامد حمدان 5
أسامة جلال 6
يوسف أوباما 7
محمود صابر 8
أحمد عبد القادر 9
مصطفى فتحي 11
أحمد توفيق 12
أحمد نذير بو علي 13
مهند لاشين 14
محمد الشيبي 15
زياد هيثم 16
محمود زلاكة 17
وليد الكرتي 18
عبد الرحمن مجدي 20
محمد حمدي 21
ناصر ماهر 22
أحمد عاطف قطة 23
خالد عوض 24
عودة فاخوري 25
دودو الجباس 26
محمود جاد 28
كريم حافظ 29
مصطفى زيكو 30
حازم جمال 31
إيفرتون داسيلفا 32
إياد العسقلاني 34
أحمد فوزي 35
حسن طارق 37
علي حمودة 38
يوسف ميشو 39
زياد سعودي 40