بيراميدز يفوز على مودرن دبي بسداسية وديا

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز بستة أهداف دون مقابل على مودرن دبي الإماراتي في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي استعدادا للموسم الجديد.

انتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل جاءت عن طريق يوسف أوباما (هدفين) وكريم حافظ من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني أضاف بيراميدز ثلاثية أخرى عن طريق يوسف أوباما الذي سجل (هاتريك) في اللقاء، ومحمود صابر الذي سجل الهدف الخامس، وعودة فاخوري صاحب الهدف السادس.

وخاض بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - عودة فاخوري - محمود زلاكة - محمود صابر

خط الهجوم: يوسف أوباما

وفي الشوط الثاني دفع موكوينا باللاعبين، أحمد فوزي ويوسف ميشو وحسن طارق، وزياد سعودي وعلي حمودة.