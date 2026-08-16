الانتهاء من المقابلات الشخصية لـ636 متقدما لمسابقة القيادات المحلية والبيئية

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن انتهاء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة حتى اليوم الأحد من إجراء المقابلات الشخصية لـ636 من المتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2026 لشغل 119 درجة بمجموعة الوظائف القيادية بالإدارة المحلية بالمحافظات من الدرجات الممتازة والعالية والمدير العام ( سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي ) على مستوى جميع المحافظات.

وتضم اللجنة العليا للقيادات كل من اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا والقليوبية الأسبق واللواء أحمد صقر محافظ الغربية الأسبق والدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية والمستشار شادي الجرواني المستشار القانوني للوزارة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المقابلات الشخصية ستتواصل هذا الأسبوع على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وذلك للمتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط وتم فحص ملفاتهم والبالغ عددهم حوالى 1370 متقدم .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن اللجنة العليا للقيادات بالوزارة تقوم خلال المقابلات بالتعرف من المتقدمين حول خبراتهم لتطوير الوظائف التي تقدموا إليها، ومقترحاتهم لتطوير الأداء فى ملفات العمل المختلفة ، مؤكدة حرص اللجنة علي تطبيق أعلى معايير العدالة والشفافية فى اختيار القيادات الجديدة بالإدارة المحلية .