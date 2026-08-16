قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدًا الإثنين 17 أغسطس 2026.. انخفاض الحرارة وأمطار
فريد: 3100 شركة فقط تستفيدمن منظومة التصدير.. والصندوق الصناعي نموذج استثماري متخصص
من هن مرضعات الرسول وإخوته من الرضاعة؟.. الأزهر للفتوى يجيب
سعر الدولار في مصر ختام اليوم الأحد 16 أغسطس
نهائي كأس الدرع الخيرية | أرسنال يتقدم بثنائية على مانشستر سيتي في الشوط الأول
رئيس المقاولون يكشف مفاجأة عن نسبة ناديه من انتقال محمد صلاح لـ طرابزون
روسيا: استهداف 3 سفن وناقلتان بحريتان في ميناء أوديسا
زلزال بقوة 7.7 درجة وهزات متتالية خلال أغسطس.. ماذا يحدث في العالم؟
إصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي أعلى طريق بنها الحر
الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد لـ 4346 شهيدا و12301 مصاب
الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية
سبيكة10 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم بعد الارتفاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الانتهاء من المقابلات الشخصية لـ636 متقدما لمسابقة القيادات المحلية والبيئية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
حنان توفيق

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن انتهاء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة حتى اليوم الأحد من إجراء المقابلات الشخصية لـ636 من المتقدمين لمسابقة الوزارة رقم (2) لسنة 2026 لشغل 119 درجة بمجموعة الوظائف القيادية بالإدارة المحلية بالمحافظات من الدرجات الممتازة والعالية والمدير العام ( سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - رئيس مركز ومدينة وحي ) على مستوى جميع المحافظات.

وتضم اللجنة العليا للقيادات كل من اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا والقليوبية الأسبق واللواء أحمد صقر محافظ الغربية الأسبق والدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية والمستشار شادي الجرواني المستشار القانوني للوزارة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المقابلات الشخصية ستتواصل هذا الأسبوع على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وذلك للمتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط وتم فحص ملفاتهم والبالغ عددهم حوالى 1370 متقدم  .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن اللجنة العليا للقيادات بالوزارة تقوم خلال المقابلات بالتعرف من المتقدمين حول خبراتهم لتطوير الوظائف التي تقدموا إليها، ومقترحاتهم لتطوير الأداء فى ملفات العمل المختلفة ، مؤكدة حرص اللجنة علي تطبيق أعلى معايير العدالة والشفافية فى اختيار القيادات الجديدة بالإدارة المحلية .

الوظائف القيادية بالمحافظات وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالإدارة المحلية بالمحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي

الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

الزوج والزوجة

كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

حادث ارشيفية

بعد استغاثة «انجدوني».. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم برأس الحكمة بمطروح

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعقد اجتماعاً عاجلاً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

اخبار السيارات

أخبار السيارات | مواصفات إم جى آر إكس 9 موديل 2027 الجديدة.. أسعار بايك BJ40 برو الجديدة في السعودية

سيارة بايك BJ40 برو الجديدة

أسعار بايك BJ40 برو الجديدة في السعودية.. صور

سيارة أستون مارتن فالين الجديدة

بقوة 850 حصان .. أستون مارتن فالين | صور

بالصور

بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي أحمد زاهر

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالة ملفتة وجذابة | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

أحمد ماهر

بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد