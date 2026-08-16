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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

7 ملايين يورو.. محمد العدل يثير الجدل حول قيمة شراء إمام عاشور

امام عاشور
امام عاشور
يارا أمين

علق المنتج الفني محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، على الجدل المثار بشأن القيمة المالية لصفقة انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي، مستندًا إلى الفارق بين القيمة التسويقية للاعب وقت انتقاله إلى القلعة الحمراء وقيمته الحالية.

وكتب محمد العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كانت القيمة التسويقية لإمام عاشور وقت شراء الأهلي لعقده 2 مليون ونصف دولار، واشترى الأهلي عقده بـ3 مليون ونصف دولار، أي بزيادة 40%».

وأضاف: «واليوم قيمته التسويقية 5 مليون يورو، فإذا حصلنا على نفس نسبة الزيادة، وهذا غير منصف، يكون ثمن شراء عقده 7 مليون يورو، مش 3 مليون دولار ونصف المليون دولار».

واختتم رئيس قناة الأهلي السابق حديثه برسالة مباشرة قائلًا: «مش تحسبوها صح قبل ما تتكلموا».

وكانت القيمة التسويقية لإمام عاشور قد ارتفعت مؤخرًا إلى 5 ملايين يورو، بعدما كانت 4 ملايين يورو قبل انطلاق كأس العالم 2026، ليصبح لاعب الأهلي الأعلى قيمة تسويقية في الدوري المصري وفق أحدث تحديثات «ترانسفير ماركت».

ويأتي تعليق محمد العدل في ظل الجدل حول تقييم اللاعب والقيمة التي يمكن أن تمثلها صفقة انتقاله، خاصة مع ارتفاع قيمته التسويقية خلال الفترة الأخيرة بعد مشاركته مع الأهلي ومنتخب مصر.

محمد العدل الأهلي إمام عاشور النادي الأهلي منتخب مصر

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