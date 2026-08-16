يوفنتوس يغري أستون فيلا بـ 10 ملايين يورو للتعاقد مع مارتينيز

كشفت صحيفة «ذا أثليتك» عن تطورات جديدة في مستقبل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية من نهايتها.

وحسب التقرير، تلقى أستون فيلا عرضًا جديدًا من يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع مارتينيز، بقيمة إجمالية تصل إلى 10 ملايين يورو.

وأوضح التقرير أن العرض يتضمن 7 ملايين يورو كمبلغ ثابت، إلى جانب 3 ملايين يورو إضافية في صورة حوافز ومكافآت مرتبطة بنجاحات يوفنتوس خلال الفترة المقبلة.

وتشير التطورات إلى أن الفجوة بين مطالب أستون فيلا وعرض يوفنتوس بدأت في التضاؤل، بعدما تمسك النادي الإنجليزي بالحصول على 10 ملايين يورو بشكل مضمون، وليس عبر مبلغ ثابت وإضافات مرتبطة بالأداء.

يأتي تحرك يوفنتوس في ظل رغبة النادي الإيطالي في تدعيم مركز حراسة المرمى، بينما يبدو أستون فيلا مستعدًا لاحتمالية رحيل مارتينيز، خاصة مع تحركه للتعاقد مع الحارس الياباني زيون سوزوكي من بارما، في صفقة قد تمهد الطريق لرحيل الحارس الأرجنتيني.

ويحظى مارتينيز، المتوج مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022، باهتمام يوفنتوس منذ فترة، ومع تجدد المفاوضات أصبح انتقاله إلى الدوري الإيطالي أقرب من أي وقت مضى، رغم استمرار المفاوضات بين الناديين حول التفاصيل المالية للصفقة.