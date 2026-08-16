اليونان: اعتقال إسرائيلي في جزيرة كريت بتهمة التسبب في حريق غابات

ألقت سلطات التحقيق التابعة لجهاز الإطفاء في جزيرة كريت اليونانية، القبض على مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 35 عاما، وذلك بتهمة التسبب في اندلاع حريق غابات.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الأحد، أن واقعة الاعتقال حدثت عندما كان المشتبه به يقوم بشواء اللحوم متجاهلا التحذيرات الرسمية الصادرة بشأن الخطورة الشديدة لاندلاع الحرائق، وقد اندلع الحريق في بلدية أجيوس فاسيليوس التابعة لمقاطعة ريثيمنو، إلا أنه لم يتسع نطاقه وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه وإخماده في غضون نحو أربع ساعات.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه به أمام قاضي التحقيق والادعاء العام، اللذين سيقرران ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات رسمية إليه، وما إذا كان سيُحتجز احتياطيا أو يُفرج عنه بشروط.

في سياق متصل، تشير البيانات الرسمية إلى توقيف 297 شخصا منذ الأول من يناير الماضي حتى أمس السبت، بتهمة إشعال الحرائق، من بينهم 267 شخصا تسببوا في الحرائق عن طريق الإهمال (غير القصد)، و30 شخصا تعمدوا ذلك (إضرام النار عمدا).