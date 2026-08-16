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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق ..حبس محافظ صلاح الدين السابق 7 سنوات وإلزامه بإرجاع أكثر من 1.7 مليار دينار

عمار جبر
عمار جبر
محمود نوفل

أصدرت محكمة النزهة العراقية اليوم حكما على محافظ صلاح الدين السابق عمار جبر بالسجن لمدة سبع سنوات مع إلزامه بإرجاع أكثر من مليار وسبعمئة مليون دينار عن جريمة تضخم الأموال والسب غير المشروع.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، عن ضبط أكثر من 20.34 مليون دولار أمريكي، و200 مليون دينار عراقي، واسترداد 60 كيلوجراما من الذهب، في إطار التحقيقات بقضية عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، ومتورطين آخرين معه.


ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قوله إن العملية جرت بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان.
 

وأسفرت أيضاً عن مصادرة 7 سيارات، وذلك ضمن ملاحقة الأموال المتحصلة من ما وصفه بهدر في المشاريع التي نفذها المتهم وآخرون مرتبطون بالقضية.

استمرار تتبع الأموال والممتلكات
وأكد القاضي أن إجراءات التحري والمتابعة لا تزال جارية لتحديد وضبط باقي الأموال والممتلكات الناتجة عن المخالفات قيد التحقيق، مشدداً على مواصلة ملاحقة بقية المتورطين تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

تكثيف ملاحقة ملفات الفساد
وتأتي هذه التطورات في وقت تشدد فيه السلطات العراقية حملتها على قضايا الفساد المالي، وتعمل على استرداد الأموال والأصول الناتجة عن مخالفات في المشاريع الحكومية.

وتقوم محاكم مكافحة الفساد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في عدد من المحافظات، بينها إقليم كردستان، بتتبع الأصول المرتبطة بالمتهمين في هذه القضايا.

العراق محافظة صلاح الدين محكمة النزهة محافظ صلاح الدين السابق عمار جبر

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