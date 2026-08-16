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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرسنال بطلا لكأس الدرع الخيرية بعد اكتساج مانشستر سيتي بثلاثية

أرسنال
أرسنال
مجدي سلامة

اكتسح فريق أرسنال نظيره مانشستر سيتي، بثلاثية نظيفة، في إطار نهائي كأس الدرع الخيرية الإنجليزي.

وتقدم ريكاردو كالافيوري بالهدف الأول في الدقيقة 1، ثم أضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، أحرز مارتن أوديجارد الهدف الثالث في الدقيقة 48.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: بين وايت، كريستيان موسكيرا، جابرييل ماجاليس، ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: جيمارايش، مايلز لويس سكيلي، نوني مادويكي، مارتن أوديجارد، كريستوس تزوليس

خط الهجوم: هافيرتز

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: عبد القادر خاسنوف، دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، أندرسون، دوكو، فودين، سيمينيو.

خط الهجوم: هالاند

وبهذه النتيجة، يتوج فريق أرسنال بطلا لكأس الدرع الخيرية الإنجليزي للمرة 18 في تاريخه.

أرسنال مانشستر سيتي الدرع الخيرية الإنجليزي

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