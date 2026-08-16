نهائي كأس الدرع الخيرية | أرسنال يتقدم بثنائية على مانشستر سيتي في الشوط الأول

تقدم فريق أرسنال على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار نهائي كأس الدرع الخيرية.

وتقدم ريكاردو كالافيوري بالهدف الأول في الدقيقة 1، ثم أضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 28.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: بين وايت، كريستيان موسكيرا، جابرييل ماجاليس، ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: جيمارايش، مايلز لويس سكيلي، نوني مادويكي، مارتن أوديجارد، كريستوس تزوليس

خط الهجوم: هافيرتز

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: عبد القادر خاسنوف، دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، أندرسون، دوكو، فودين، سيمينيو.

خط الهجوم: هالاند