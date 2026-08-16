حرائق الغابات تضرب أوروبا.. إسبانيا وبلجيكا في مواجهة أكبر بؤر النيران

لا تزال حرائق الغابات مشتعلة في مناطق عدة بأوروبا، حيث تكافح فرق الإطفاء حرائق واسعة في إسبانيا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا وكرواتيا واليونان، وسط استمرار الأجواء الحارة والجافة التي تزيد من مخاطر انتشار النيران.

إسبانيا.. حريق يهدد ديراً عمره ألف عام



في إسبانيا، أعلنت السلطات في منطقة أراجون نشر ما وصفته بـ«أكبر ترسانة لمكافحة الحرائق في تاريخ المنطقة»، استعداداً لوصول تعزيزات فرنسية للمساعدة في احتواء حريق هائل يهدد ديراً يعود تاريخه إلى نحو ألف عام.

واندلع الحريق قبل أكثر من أسبوع في بلدية لاس بينياس دي ريجلوس التابعة لإقليم هويسكا، قبل أن يمتد إلى مساحة تقدر بنحو 16,600 هكتار.

وساهمت الرياح القوية في تسريع انتشار النيران وتعقيد جهود فرق الإطفاء للسيطرة عليها.

بلجيكا.. أكبر حريق غابات في تاريخ البلاد



وفي بلجيكا، تضاعف حجم الحريق الذي اندلع قبل يومين في محمية «هاي فينز» الطبيعية أكثر من مرتين خلال 24 ساعة، ليمتد إلى نحو 3 آلاف هكتار.

ويُعد الحريق الأكبر من نوعه في تاريخ بلجيكا المسجل، ما دفع السلطات إلى تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي يوم السبت.

ووصلت إلى بلجيكا ثلاث مروحيات وطائرتان متخصصتان في مكافحة الحرائق من السويد وهولندا وجمهورية التشيك، للمشاركة في جهود إخماد النيران.

ألمانيا.. عودة نحو ألفي شخص إلى منازلهم

وفي ألمانيا، أحرزت فرق الطوارئ تقدماً في مكافحة حريق اندلع في غابة هورتغن، وأجبر السكان على إخلاء منازلهم يوم الجمعة.

وتمكن نحو ألفي شخص ممن أُجبروا على مغادرة قرية غاي من العودة إلى منازلهم مساء السبت، بعد تحسن الوضع الميداني.

كرواتيا.. توقيف أربعة للاشتباه بإشعال الحرائق

وفي كرواتيا، ألقت السلطات القبض على أربعة أشخاص للاشتباه في تعمدهم إشعال حرائق غابات على الساحل.

والتهمت النيران مساحات من غابات الصنوبر وبساتين الزيتون، في وقت تواجه فيه البلاد درجات حرارة مرتفعة وأحوالاً من الجفاف تزيد من خطر اندلاع الحرائق وانتشارها.

اليونان.. اليوم الثاني من مكافحة حريق سكيروس

وفي اليونان، واصلت فرق الإطفاء لليوم الثاني عمليات مكافحة حريق اندلع في غابة بجزيرة سكيروس في بحر إيجه.

وقال رئيس بلدية سكيروس لوسائل الإعلام إنه يعتقد أن فرق الإطفاء ستتمكن من إخماد الحريق بالكامل خلال يوم، مع استمرار عمليات السيطرة على النيران ومنع انتشارها.