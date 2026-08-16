محبوس على ذمة قضية.. الداخلية تكشف حقيقة إختفاء شخص في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة بشأن تغيب أحد الأشخاص عقب خروجه من منزله للعمل بسيارته بسوهاج.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص المتغيب (سائق بأحد تطبيقات النقل الذكى "محبوس حالياً إحتياطياً بقرار من النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة ") ، وبسؤال شقيقه (مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم) أفاد بغياب شقيقه منذ عدة أيام عقب خروجه من منزله للعمل بسيارته ، وقيامه بإخطار القائم على النشر ببيانات شقيقه لنشر إستغاثة خشية تعرضه لمكروه دون تحرير محضر بذلك ، وعقب النشر تلقى إتصال من زوجة شقيقه (ربة منزل – مقيمة بذات الدائرة) أخطرته خلاله بأن شقيقه محبوس على ذمة إحدى القضايا بالقاهرة منذ تاريخ 6 الجارى، وأنها لم تخطره بذلك.