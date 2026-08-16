الحكم على 4 متهمين بخلية الهيكل الإداري بمدينة نصر.. 17 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 4 متهمين بتهمة الانضمام لخلية الهيكل الإداري، في القضية رقم 19856 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، المقيدة برقم 2313 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 17 نوفمبر المقبل، للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة انضمام المتهمين لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات قيام بعض المتهمين بتمويل جماعة إرهابية والترويج لأفكار تلك الجماعة.