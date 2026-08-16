الضرائب: تخفيض الضريبة على الأجهزة الطبية لـ 5% بدلا من 14% لتخفيف تكلفة التشغيل
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية إنفوجرافا اليوم توضح فيه بعض تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، لدعم القطاع الصحي والصناعات الطبية، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وأشار الإنفوجراف إلى أن القانون يضمن تخفيض الضريبة على الأجهزة الطبية لـ 5% بدلا من 14%، لتخفيف تكلفة التشغيل والإنتاج المرتبطة بالأجهزة والمستلزمات الطبية.
وأشارت إلى أنه يضمن إعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء لأجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتخفيف التكلفة على الجهات العاملة في هذا المجال .