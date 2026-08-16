التشغيل التجريبي في سبتمبر.. النقل: القطار السريع يدعم التجارة والسياحة ويقلل الانبعاثات الكربونية

أكد اللواء مهندس حسام الدين مصطفى، مساعد وزير النقل للطرق والكباري، أن شبكة القطار الكهربائي السريع تمثل إضافة مهمة لمنظومة النقل في مصر، لما لها من دور في دعم حركة التجارة والحد من الاعتماد على سيارات النقل، بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.

وقال حسام الدين مصطفى، خلال لقاء له لبرنامج “أحداث الساعة”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن شبكة القطار السريع ستدعم حركة السياحة، خاصة في أسوان وأبو سمبل، من خلال توفير وسيلة نقل حديثة وسريعة تربط المقاصد السياحية وتيسر حركة الزائرين.

وأشار مساعد وزير النقل إلى أن تشغيل القطار السريع سيمثل نقلة كبيرة للساحل الشمالي، وسيسهم في تعزيز حركة المواطنين والسياحة والاستثمار بالمنطقة.

وكشف عن أن التشغيل التجريبي للقطار السريع من المقرر أن يبدأ في منتصف سبتمبر المقبل أو مطلع أكتوبر، موضحًا أن الوصول إلى التشغيل الفعلي الكامل قد يستغرق نحو عام، وفقًا لمراحل الاختبارات والتجهيزات.

جودة المشروعات

وشدد حسام الدين مصطفى على أن الإنشاءات والمكونات الخاصة بقطاع النقل، ومنها مصانع الركائز الكبرى والفلنكات، يتم تنفيذها وفق أعلى المواصفات والمعايير، بما يضمن جودة المشروعات وكفاءة تشغيلها واستدامتها.