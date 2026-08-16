نائب رئيس هيئة الطرق والكباري: 36 كم كباري و8 أنفاق بالخط الأول للقطار السريع

أكد المهندس محمد حواس، نائب رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع يتضمن تنفيذ 36 كيلومترًا من الكباري، و8 أنفاق، و449 بربخًا، وذلك للحفاظ على منظومة الري والصرف وتفادي مخرات السيول، بما يضمن سلامة واستدامة البنية التحتية للمشروع.

وقال حواس، خلال لقاء له لبرنامج “أحداث الساعة”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن “كوبري القطار السريع” أعلى النيل يبلغ طوله نحو 1.2 كيلومتر، وقد روعي في تصميمه وتنفيذه السماح بمرور المراكب السياحية، بما يضمن عدم التأثير على حركة الملاحة النهرية.

وأشار نائب رئيس هيئة الطرق والكباري إلى نجاح فرق العمل المصرية في تصنيع نظام الشدات الطائرة المستخدم في إنشاء الكباري، موضحًا أن هذا النظام يتيح تنفيذ الأعمال الإنشائية بكفاءة دون إعاقة حركة الملاحة، خاصة أثناء تنفيذ الكباري أعلى المجاري المائية.

مشروعات النقل القومية

وتابع أن الاعتماد على الحلول والتقنيات الهندسية الحديثة يعكس قدرة الكوادر والشركات المصرية على تنفيذ مشروعات النقل القومية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.