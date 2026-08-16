افتتاح مركز خدمات بنها لخدمة نحو 30 ألف شركة في 3 محافظات

قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه جرى اليوم افتتاح مركز خدمات الاستثمار رقم 15 للهيئة العامة للاستثمار، وهو من المراكز المميزة؛ لأنه ملحق بالمنطقة الاستثمارية في بنها، وهذه من أهم المشروعات والمناطق الاستثمارية.

وأضاف خلال لقاء مع عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن المنطقة تضم 100 فدان، من ضمن 12 منطقة استثمارية تابعة للهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح أن مركز خدمات الاستثمار ليس مجرد مركز يخدم المنطقة الاستثمارية فقط، وإنما سيخدم المحافظات والإقليم؛ محافظات الغربية والقليوبية والمنوفية.

قواعد بيانات الهيئة

وتباع: "نتحدث الآن عن نحو 30 ألف شركة تقريبًا، وهي الشركات المسجلة بالفعل في قواعد بيانات الهيئة بهذه المحافظات".