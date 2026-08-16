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أسعار الذهب اليوم في الدول العربية.. استقرار بالأسواق وتراجع طفيف في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في الدول العربية.. استقرار بالأسواق وتراجع طفيف في مصر

أسعار الذهب تستقر في الدول العربية اليوم وتنخفض في مصر
أسعار الذهب تستقر في الدول العربية اليوم وتنخفض في مصر
رانيا أيمن

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 في عدد كبير من الدول العربية، دون تسجيل تغيرات ملحوظة سواء بالارتفاع أو التراجع، بينما شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا طفيفا مقارنة بأسعار أمس، وسط متابعة لحركة المعدن النفيس في الأسواق المحلية والعربية.

وتباينت أسعار الذهب من دولة إلى أخرى وفقا لقيمة العملة المحلية، حيث حافظت الأسواق السعودية والإماراتية والكويتية والقطرية على مستوياتها دون تغيرات ملحوظة، بينما سجلت السوق المصرية انخفاضا محدودا في مختلف الأعيرة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر بشكل طفيف ليسجل 7131 جنيها، مقارنة بـ7137 جنيها أمس، بانخفاض 6 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6239.62 جنيه، مقابل 6244.88 جنيه أمس، بتراجع 5.26 جنيه، 

أسعار السبائك الذهب اليوم

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5348.25 جنيه، مقابل 5352.75 جنيه أمس، بانخفاض 4.50 جنيه.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 4159.75 جنيه، مقارنة بـ4163.25 جنيه أمس، بتراجع 3.50 جنيه.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب 49917 جنيها، مقابل 49959 جنيها أمس، بتراجع 42 جنيها.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

استقرت أسعار الذهب في السعودية، ليسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 528.05 ريال، وعيار 21 نحو 462.05 ريال، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 396.04 ريال.

وسجل عيار 14 نحو 308.03 ريال، فيما بلغت أوقية الذهب 16424.27 ريال، وسجل الجنيه الذهب 3696.37 ريال.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

حافظت أسعار الذهب في الإمارات على استقرارها، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 516.76 درهم، 

بينما بلغ سعر عيار 21 نحو 452.16 درهم.

وسجل عيار 18 نحو 387.57 درهم، 

وعيار 14 نحو 301.44 درهم، فيما بلغت أوقية الذهب 16072.97 درهم، وسجل الجنيه الذهب 3617.30 درهم.

أسعار الذهب في الكويت اليوم

استقرت أسعار الذهب في الكويت، ليسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 43.43 دينار كويتي، 

بينما بلغ سعر عيار 21 نحو 38.01 دينار، وسجل عيار 18 نحو 32.58 دينار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر عيار 14 نحو 25.34 دينار، 

فيما سجلت أوقية الذهب 1350.96 دينار، وسجل الجنيه الذهب 304.04 دينار.

أسعار الذهب في قطر اليوم

حافظت أسعار الذهب في قطر على استقرارها، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 512.34 ريال قطري، بينما بلغ سعر عيار 21 نحو 448.30 ريال، وسجل عيار 18 نحو 384.26 ريال.

وبلغ سعر عيار 14 نحو 298.87 ريال، فيما سجلت أوقية الذهب 15935.63 ريال، وسجل الجنيه الذهب 3586.40 ريال.

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