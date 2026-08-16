وزير الاستثمار: مراكز خدمات المستثمرين تتيح للمستثمرين بمختلف المحافظات مجموعة متكاملة من الخدمات

قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن المنطقة الاستثمارية في بنها لا تخدم المنطقة الاستثمارية فقط، وإنما تخدم محافظة القليوبية بأكملها والمحافظات المجاورة.

أضاف خلال لقاء مع عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن مبنى مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها كان جاهزًا على مدار عدة سنوات، لكن لسبب أو لآخر لم يتم افتتاحه، ولذلك فور توليه المسؤولية، بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لافتتاح هذا المجمع.

وأوضح أن ميزة هذا المجمع، وكذلك المجمعات التي تخدم المستثمرين بصفة عامة، تتمثل في جمع جميع الجهات التي يحتاج إليها المستثمر في مكان واحد؛ من الشهر العقاري، والسجل التجاري، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وكذلك الجهات التابعة لوزارة العمل ومكاتب العمل، بحيث تكون جميع الخدمات التي تطلبها الشركات والقائمون على الاستثمار في جمهورية مصر العربية متاحة من خلال هذا المجمع.

وأشار إلى أن هذا المجمع يمثل نقطة تحول رئيسية، لأنه يمكّن جميع الشركات العاملة في هذه المحافظة، حيث أكثر من 28 ألف ملف أو 28 ألف شركة، من إنهاء خدماتها من خلال هذا المجمع.

وعن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة العامة للاستثمار، قال: "وجدنا أنه على مدار فترات عدة كانت هناك منصات متعددة لخدمات المستثمرين، لكنها لم تكن مترابطة؛ فكنا نجد منصة موجودة، لكنها غير مرتبطة بالموقع الإلكتروني الأصلي، ومنصة أخرى في مكان آخر تقدم خدمة مختلفة".

تم تطويرها بالكامل

وكشف أنه من المنصات الفرعية التي تم تطويرها بالكامل منصة خدمات وشكاوى المستثمرين، وهذه المنصة موجودة داخل المنصة الرئيسية، وهي الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للاستثمار، بحيث يستطيع المستثمر متابعة شكواه، ويحصل على رقم هاتفه ويتم الاتصال به، وهذا الأمر لم يكن موجودًا من قبل، وهو أحد التطورات المهمة.