قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجازة المولد النبوي 2026.. الإجازات الرسمية الأخيرة في 2026
الولايات المتحدة تضغط على حلفائها لاختيار جانب في سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين
نقابة الصحفيين: القضاء على منتحلي الصفة يحتاج تشريعًا جديدًا
من طلب المال إلى إطلاق النار.. مجري التحريات يكشف تفاصيل مخطط المتهم بإنهاء حياة أسرة التجمع |خاص
وزارة الحج والعمرة السعودية تبدأ الاجتماعات التحضيرية لموسم حج 1448هـ
بلجيكا تواجه أكبر حريق غابات في تاريخها.. وتلجأ إلى أوروبا للحصول على دعم جوي
أزمة سيستم المعاشات مستمرة.. برلماني يكشف عن أعداد المتضررين والتطورات الجديدة
أسعار الذهب اليوم في الدول العربية.. استقرار بالأسواق وتراجع طفيف في مصر
وزيرة التضامن الاجتماعي تشكر الفنانة صفاء أبو السعود.. اعرف السبب
اعترافات صادمة لـ قاتـ.ل أسرة التجمع.. خطط لمكان دفن الضحية وطلب منه 300 ألف جنيه قبل إطلاق النار.. خاص
رئيس كولومبيا: طاقم الإنقاذ الإسرائيلي ترك الناجين عالقين تحت الأنقاض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الاستثمار: مراكز خدمات المستثمرين تتيح للمستثمرين بمختلف المحافظات مجموعة متكاملة من الخدمات

الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
محمود محسن

قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن المنطقة الاستثمارية في بنها لا تخدم المنطقة الاستثمارية فقط، وإنما تخدم محافظة القليوبية بأكملها والمحافظات المجاورة.

أضاف خلال لقاء مع عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن مبنى مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها  كان جاهزًا على مدار عدة سنوات، لكن لسبب أو لآخر لم يتم افتتاحه، ولذلك فور توليه المسؤولية، بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لافتتاح هذا المجمع.

وأوضح أن ميزة هذا المجمع، وكذلك المجمعات التي تخدم المستثمرين بصفة عامة، تتمثل في جمع جميع الجهات التي يحتاج إليها المستثمر في مكان واحد؛ من الشهر العقاري، والسجل التجاري، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وكذلك الجهات التابعة لوزارة العمل ومكاتب العمل، بحيث تكون جميع الخدمات التي تطلبها الشركات والقائمون على الاستثمار في جمهورية مصر العربية متاحة من خلال هذا المجمع.

وأشار إلى أن هذا المجمع يمثل نقطة تحول رئيسية، لأنه يمكّن جميع الشركات العاملة في هذه المحافظة، حيث أكثر من 28 ألف ملف أو 28 ألف شركة، من إنهاء خدماتها من خلال هذا المجمع.

وعن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة العامة للاستثمار، قال: "وجدنا أنه على مدار فترات عدة كانت هناك منصات متعددة لخدمات المستثمرين، لكنها لم تكن مترابطة؛ فكنا نجد منصة موجودة، لكنها غير مرتبطة بالموقع الإلكتروني الأصلي، ومنصة أخرى في مكان آخر تقدم خدمة مختلفة".

 تم تطويرها بالكامل

وكشف أنه من المنصات الفرعية التي تم تطويرها بالكامل منصة خدمات وشكاوى المستثمرين، وهذه المنصة موجودة داخل المنصة الرئيسية، وهي الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للاستثمار، بحيث يستطيع المستثمر متابعة شكواه، ويحصل على رقم هاتفه ويتم الاتصال به، وهذا الأمر لم يكن موجودًا من قبل، وهو أحد التطورات المهمة.

محمد فريد صالح وزير الاستثمار المنطقة الاستثمارية المحافظات الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي

الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التحركات الأخيرة

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

حارس صلاح

بسبب الجماهير.. طرابزون سبور يتخذ قرار جديدا بشأن محمد صلاح.. ماذا حدث؟

للمصريين.. 6 دول تقدم أموالا وحوافز للراغبين في الهجرة 2026

للمصريين.. 6 دول تقدم أموالا وحوافز للراغبين في الهجرة 2026.. اعرف المطلوب

الأهلي

مقابل مالي كبير.. نجم الأهلي يطلب الرحيل والانتقال إلى الشباب السعودي

ترشيحاتنا

الاطقم الإسعافية

ثلاث صدمات كهربائية لإنقاذ حياة شاب تعرض لتوقف عضلة القلب بوسط البلد

دير السيدة العذراء بجبل درنكة

آلاف الأقباط يشاركون في زفة العذراء بدير درنكة | صور

تنسيق الجامعات

جامعة عين شمس تختتم أعمال المرحلة الثانية للتنسيق باستقبال نحو 2500 طالب وطالبة

بالصور

صور خاصة قبل انطلاق عرض مسلسل بنج كلي.. الليلة

مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي

بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي أحمد زاهر

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

فيديو

أحمد ماهر

بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد