سرقة قلادة النيل ومجوهرات من منزل جودة عبد الخالق.. وضبط الخادمة والتجار المتهمين| تفاصيل

تعرض منزل الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، للسرقة، والاستيلاء على عدد من المشغولات الذهبية، من بينها قلادة النيل، بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 5 ملايين جنيه.

وظلت واقعة السرقة في طي الكتمان دون أن يلاحظها أحد، قبل أن يتم اكتشاف اختفاء المشغولات من داخل المنزل.

وأشارت المعلومات المتاحة إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الخادمة وعدد من التجار المتعاونين معها، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على المشغولات الذهبية والميدالية.

وأجرى التجار تصويرًا للمشغولات الذهبية والميدالية عقب الاستيلاء عليها، فيما قدرت قيمة المسروقات بنحو 5 ملايين جنيه.

وتواصل الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لكشف كافة ملابسات السرقة وتحديد المسؤوليات القانونية للمتهمين