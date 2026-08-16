مفاجأة عن الإنسولين المحلي.. الدراسات الدوائية تكشف الحقيقة

أكد الدكتور علي عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية، أن جميع أنواع الإنسولين في مصر أو في أي دولة ترجع إلى أصل واحد أو نوع واحد من الإنسولين، موضحًا أن هناك أشكالًا مختلفة للإنسولين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الإنسولين ليس اختراعًا أو علاجًا لمرضى السكر، وإنما جعل الله في جسم الإنسان غدة تفرز الإنسولين، وفي حالة إصابة هذه الغدة بأي خلل تتوقف عن إفراز الإنسولين، ولذلك يُصاب الإنسان بمرض السكري، وفي هذه الحالة يحتاج إلى الإنسولين.

لا يوجد اختلاف بين الإنسولين المستورد والمحلي

ولفت إلى أن الإنسولين الموجود حاليًا في العالم وفي مصر يتم تصنيعه من خلال الهندسة الوراثية، وأنه لا يوجد اختلاف بين الإنسولين المستورد والمحلي، ولذلك على الجميع عدم القلق.

وأشار إلى أنه إذا كان الإنسولين المحلي مختلفًا عن المستورد، فلن تقوم الدولة بطرحه في الأسواق، مؤكدًا أن الدولة لن تمنع الإنسولين المستورد، لأن هناك أنواعًا يتم شراؤها من الخارج.