هل يحقق كفاءة المستورد؟.. تحرك برلماني عاجل للكشف عن فاعلية الأنسولين المحلي بعد شكاوى مرضى السكر

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و نائب رئيس مجلس الوزراء ، و وزير الصحة والسكان، بشأن مدى فاعلية وأمان الأنسولين المحلي البديل، ومدى الاستجابة العلاجية له في ظل شكاوى مرضى السكري.

توطين صناعة الدواء

وأوضح “ البرلسي” أن دعم الصناعة الدوائية الوطنية وتوطين صناعة الدواء يمثلان أحد أهم متطلبات الأمن الصحي والقومي للدولة المصرية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في إنتاج المستحضرات الدوائية المثيلة بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد والحفاظ على موارد الدولة من العملة الأجنبية، شريطة أن يصاحب ذلك ضمانات صارمة تتعلق بالجودة والفعالية والأمان، وعدم المساس بحق المواطن في الحصول على العلاج المناسب لحالته الصحية.

وأشار عضو النواب إلى تصريحات وزير الصحة بشأن اعتماد الدولة على الأدوية المثيلة، مؤكدًا أن الدواء المثيل يمتلك التركيبة الكيميائية نفسها للدواء الأصلي، ويحقق الفاعلية العلاجية ذاتها، لافتًا إلى أن مصر لديها أربع شركات تنتج الأنسولين المثيل، وأن الإنتاج المحلي يغطي احتياجات السوق بالكامل، بما يقلل الحاجة إلى استيراد الأنسولين في ظل توافر المنتج المحلي.

وأكد أن الأنسولين، باعتباره من المستحضرات الحيوية التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة ملايين المواطنين من مرضى السكري، يكتسب حساسية خاصة، ويحتاج استخدامه إلى دقة بالغة في اختيار الجرعات وضمان ثبات الفاعلية والاستجابة العلاجية.

وطالب الحكومة بالكشف عن مدى فاعلية وأمان الأنسولين المحلي المثيل، ونتائج الاختبارات والدراسات التي تثبت تكافؤه الحيوي والعلاجي مع الأنسولين الأصلي، إلى جانب توضيح آليات الرقابة على جودة المستحضرات المحلية وضمان سلامتها وفاعليتها، بما يطمئن المرضى ويحافظ على حقهم في الحصول على العلاج الملائم لحالتهم الصحية.