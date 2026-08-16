ميليشيا الحوثي تستهدف مواقع مدنية جنوبي تعز والمخا

أفادت قناة الحدث الإخبارية السعودية، أن ميليشيا الحوثي استهدفت مواقع مدنية جنوبي تعز والمخا صباح اليوم الأحد.

سقوط صاروخ باليستي في المخا

وأعلنت القوات الحكومية اليمنية، سقوط صاروخ باليستي في شارع الكهرباء بالمخا، مضيفة أن ميليشيا الحوثي تشن هجمات جديدة بالصواريخ والمسيّرات على المخا، وذلك في تطور ميداني جديد.

مقتل عناصر حوثية

وأعلنت القوات الحكومية اليمنية مقتل ثلاثة عناصر حوثيين وإصابة آخرين، بينهم قيادات ميدانية، في ضربات نفذها الطيران المسيّر اليمني بجبهة مقبنة غرب تعز.

كما أكدت تدمير طقم عسكري للحوثيين في جبل الزهيب ومصرع محمد الشلبي وإصابة شقيقه محمود الشلبي والقائد برهان العبدلي، مشيرة إلى أن الضربات الجوية نُفذت ضمن تنسيق ميداني بين وحدات القوات المسلحة اليمنية ضد تجمعات وآليات الحوثيين.

ونقلت وكالة "سبأ" عن قائد عسكري أن الضربات نُفذت ضمن تنسيق ميداني بين وحدات القوات المسلحة، واستهدفت الضربة الأولى طقماً تابعاً للمليشيا في جبل الزهيب، وأسفرت عن تدمير طقم عسكري للمليشيات ومصرع عدد من عناصرها.

36 صاروخًا و42 مسيّرة حوثية دون تحقيق هدف عسكري

أعلن الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية في اليمن أن مليشيا الحوثي التابعة لإيران استهدفت مناطق ومديريات الساحل الغربي، خلال الأيام الماضية، بـ36 صاروخًا باليستيًا و42 مسيّرة، إلى جانب هجمات بالزوارق المفخخة، دون أن تتمكن من تحقيق أي هدف عسكري.

وأوضح الإعلام العسكري في بيان، أن دفاعات المقاومة الوطنية تمكنت من إسقاط 11 مسيّرة قبل وصولها إلى أهدافها، فيما دمرت بحرية المقاومة الوطنية وقوات خفر السواحل زورقين مفخخين، وأحبطت محاولات المليشيا الإرهابية.

وأضاف أنه رغم كثافة الهجمات واستخدام المليشيا عشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومحاولات الاختراق بالزوارق المفخخة، فإنها لم تحقق أي هدف عسكري يُذكر، فيما طالت اعتداءاتها ميناء المخا ومنشآت خدمية ومدنية.

وفي المقابل، قال الإعلام العسكري إن مليشيا الحوثي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في مختلف مواقع وخطوط المواجهة، جراء الضربات التي تتلقاها أثناء وعقب اعتداءاتها، وفق عمليات رصد ومتابعة تستهدف تحركاتها ومخابئها وتعزيزاتها.