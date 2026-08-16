أسهل الطرق لخفض الفاتورة.. خطوات ترشيد الكهرباء في المنزل خلال فصل الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال خلال فصل الصيف، يواجه الكثيرون تحدي ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، ولم تعد خطوات ترشيد الكهرباء في المنزل مجرد وسيلة لتوفير الأموال، بل أصبحت ضرورة حتمية لحماية البيئة واستقرار الشبكة القومية.

متى يجب الانتباه لاستهلاك الأجهزة؟

يزداد استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة، خاصة خلال فترات الصيف أو عند تشغيل أجهزة التكييف والتدفئة لفترات طويلة.

كما أن ترك الأجهزة تعمل دون حاجة، أو تشغيلها في أوقات غير مناسبة، يضاعف من الاستهلاك دون فائدة حقيقية.



خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء

- استخدام مفاتيح الكهرباء تلقائية التشغيل والإطفاء للحد من المصابيح المضاءة.

- ضبط درجة حرارة كل من المبرد والثلاجة بطريقة تناسب فصلي الشتاء والصيف.

- استخدام درجة تبريد مناسبة -24 درجة مئوية- للحد من كمية الكهرباء المستخدمة.

- استخدام المراوح العادية بدلًا من التكييف.

- تقليل عدد مرات تشغيل الغسالة من خلال تقسيم دفعات الغسيل على الأسبوع.

- استبدال المصابيح العادية بنوع آخر موفر للطاقة.

طرق توفير الكهرباء وخفض الفاتورة

-يتم تنظيف فلتر الهواء بداخل التكييف من الأتربة.

-يفضل تشغيل صنبور الماء الساخن عند الحاجة فقط.

-يجب إصلاح جميع أنابيب المياه المتعلقة بالسخان الكهربائي.

-يفضل استخدام السخان الشمسي بدلاً من السخان الكهربائي.

-كما يجب تقليل درجة حرارة الماء المستخدمة عند الاستحمام.

-يجب تشغيل الغسالة بأقصى حمولة من الملابس لتجنب هدر الطاقة.

-يتم استبدال المجفف بأشعة الشمس كمصدر طبيعي لتجفيف الملابس.

أسعار الشرائح الجديدة

جاءت أسعار الشرائح الجديدة التي اقرتها وزارة الكهرباء كالتالي:

الشريحة الأولى: 68 قرشًا للكيلووات/ساعة دون تغيير.

الشريحة الثانية: 87 قرشًا.

الشريحة الثالثة: 106 قروش.

الشريحة الرابعة: 1.73 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2.18 جنيه.

الشريحة السادسة: 2.35 جنيه.

الشريحة السابعة: 2.88 جنيه.

مواجهة تحديات الطاقة

يبقى ترشيد استهلاك الكهرباء مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع، فبينما تعمل الدولة على إدارة الموارد بكفاءة، يظل التزام المواطن بالعادات الصحيحة هو الأساس في تحقيق الاستدامة.

ومن خلال تلك الخطوات البسيطة، يمكن لكل منزل أن يساهم في مواجهة تحديات الطاقة وضمان مستقبل أكثر استقرارًا، وتقليل قيمة الفاتورة الشهرية.