وفر في الفاتورة.. خطوات ترشيد الكهرباء بالمنزل خلال صيف 2026

مع ارتفاع درجات الحرارة وبدء دخول فصل الصيف، يحرص كثير من المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنازل خلال هذه الفترةوفر في الفاتورة.. خطوات ترشيد الكهرباء بالمنزل خلال صيف 2026نتيجة استخدام الأجهزة الكهربائية في فصل الصيف بشكل مكثف، خاصة أجهزة التكييف والمراوح والثلاجات، ما دفعهم لمعرفة خطوات ترشيد الكهرباء بالمنزل خلال صيف 2026.

ترشيد استهلاك الكهرباء

- استخدام مفاتيح الكهرباء تلقائية التشغيل والإطفاء للحد من المصابيح المضاءة.

- ضبط درجة حرارة كل من المبرد والثلاجة بطريقة تناسب فصلي الشتاء والصيف.

- استخدام درجة تبريد مناسبة - 24 درجة مئوية ذ- للحد من كمية الكهرباء المستخدمة.

- استخدام المراوح العادية بدلًا من التكييف عند انخفاض درجة الرطوبة في الهواء.

- تقليل عدد مرات تشغيل الغسالة من خلال تقسيم دفعات الغسيل على الأسبوع.

- استبدال المصابيح العادية بنوع آخر موفر للطاقة، مثل لمبات الليد والفلورسنت.

طرق ترشيد استهلاك الكهرباء

ـ تفادي وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة مباشرة.

ـ إزالة الثلج المتراكم على جدران الثلاجة من الداخل.

- فصل الكهرباء فور شحن العداد لمدة ساعتين لتقليل سعة الاستهلاك.

- فصل جميع الأجهزة الكهربائية من القابس عند شحن العداد عدا بعض المصابيح الصغيرة.

- تنظيف الظهر الشبكي وأنابيب التبريد الخاصة بالثلاجة للحد من التحميل الوهمي على الكهرباء.

- تقليل الفتح المتكرر لباب الثلاجة الذي يؤدي إلى تسريب الهواء البارد، فيزداد استهلاك الطاقة لاسترجاع درجة التبريد المطلوبة.

طرق توفير الكهرباء وخفض الفاتورة

- تنظيف فلتر الهواء بداخل التكييف من الأتربة.

ـ تشغيل صنبور الماء الساخن عند الحاجة فقط.

- إصلاح جميع أنابيب المياه المتعلقة بالسخان الكهربائي.

- تقليل درجة حرارة الماء المستخدمة عند الاستحمام.

- تشغيل الغسالة بأقصى حمولة من الملابس لتجنب هدر الطاقة.

- استبدال المجفف بأشعة الشمس كمصدر طبيعي لتجفيف الملابس.

- اختيار مصابيح ذات قوة كهربائية تتناسب مع سعة تحميل المنزل.

- تشغيل التكييف في غرف مُحكمة الغلق لتقليل تسرب البرودة.

- تحديد فترة زمنية تكفي لتبريد الغرفة بواسطة ضبط مؤقت التكييف.

ـ استخدام المصباح الكهربائي ذي التدرجات الضوئية لتقليل استهلاك الطاقة.