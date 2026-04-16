قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

إزاي توفر في الفاتورة ؟ خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنازل

خالد يوسف

يبحث الكثيرون عبر محركات البحث المختلفة، عن طرق ترشيد الكهرباء خلال فصل الصيف، حيث يسعون للتوفير في فاتورة الكهرباء، وتقليل معدلات الاستهلاك، حيث يتسبب الاستهلاك الزائد لـ الأجهزة الكهربائية في ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل كبير، ولذلك يرغب الكثير من الأشخاص في ترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل لتقليل قيمة الفاتورة.

ـ استخدام مفاتيح الكهرباء تلقائية التشغيل والإطفاء للحد من المصابيح المضاءة.

ـ ضبط درجة حرارة كل من المبرد والثلاجة بطريقة تناسب فصلي الشتاء والصيف.

ـ استخدام درجة تبريد مناسبة - 24 درجة مئوية - للحد من كمية الكهرباء المستخدمة.

ـ استخدام المراوح العادية بدلاً من التكييف عند انخفاض درجة الرطوبة في الهواء.

ـ تقليل عدد مرات تشغيل الغسالة من خلال تقسيم دفعات الغسيل على الأسبوع.

ـ استبدال المصابيح العادية بنوع آخر موفر للطاقة، مثل لمبات الليد والفلورسنت.

طرق توفير الكهرباء وخفض الفاتورة

ـ تنظيف فلتر الهواء بداخل التكييف من الأتربة.

ـ تشغيل صنبور الماء الساخن عند الحاجة فقط.

ـ إصلاح جميع أنابيب المياه المتعلقة بالسخان الكهربائي.

ـ استخدام السخان الشمسي بدلاً من السخان الكهربائي.

ـ تقليل درجة حرارة الماء المستخدمة عند الاستحمام.

ـ تشغيل الغسالة بأقصى حمولة من الملابس لتجنب هدر الطاقة.

ـ استبدال المجفف بأشعة الشمس كمصدر طبيعي لتجفيف الملابس.

ـ اختيار مصابيح ذات قوة كهربائية تتناسب مع سعة تحميل المنزل.

ـ تشغيل التكييف في غرف مُحكمة الغلق لتقليل تسرب البرودة.

ـ تحديد فترة زمنية تكفي لتبريد الغرفة بواسطة ضبط مؤقت التكييف.

ـ استخدام المصباح الكهربائي ذي التدرجات الضوئية لتقليل استهلاك الطاقة.

ـ تفادي وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة مباشرة.

ـ إزالة الثلج المتراكم على جدران الثلاجة من الداخل.

ـ فصل الكهرباء فَور شحن العداد لمدة ساعتين لتقليل سعة الاستهلاك.

ـ فصل جميع الأجهزة الكهربائية من القابس عند شحن العداد عدا بعض المصابيح الصغيرة.

ـ تنظيف الظهر الشبكي وأنابيب التبريد الخاصة بالثلاجة للحد من التحميل الوهمي على الكهرباء.

ـ تقليل الفتح المتكرر لباب الثلاجة الذي يؤدي إلى تسريب الهواء البارد، فيزداد استهلاك الطاقة لاسترجاع درجة التبريد المطلوبة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد