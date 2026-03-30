الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنيا: ترشيد الكهرباء مع ضمان أمن الطرق وبدء تطوير الاستاد الرياضي

محافظ المنيا خلال المجلس التنفيذي
محافظ المنيا خلال المجلس التنفيذي
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التزام المحافظة الكامل بتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، مع تحقيق التوازن بين إجراءات الترشيد ومتطلبات الأمن العام وسلامة الحركة المرورية.

وأشار المحافظ إلى أن هذا النهج يعكس وعيًا في إدارة الموارد، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، التي تستدعي رفع درجة الاستعداد في إدارة المرافق الحيوية، موجّهًا بضرورة إنارة الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بشكل معتدل، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين وأمنهم.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد أنيس السكرتير العام، وممثلي مديرية الأمن، والقيادات التنفيذية والأمنية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الهيئات، ومؤسسات المجتمع المدني.

وشدد المحافظ على استمرار انعقاد غرف العمليات بجميع المراكز والمدن على مدار الساعة، مع ضرورة التنسيق اللحظي مع مركز السيطرة والتحكم، لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات أو طوارئ، والمتابعة الميدانية الدقيقة لتنفيذ خطط الترشيد دون المساس بسلامة المواطنين.

وفيما يتعلق بملف التصالح، وجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية برفع معدلات الإنجاز وسرعة البت في طلبات المواطنين لتقنين أوضاع مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، ولن يُسمح بأي تقاعس في تقديم التيسيرات التي نص عليها القانون. كما شدد على تذليل العقبات أمام المواطنين داخل المراكز التكنولوجية، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

كما وجّه اللواء كدواني بسرعة حصر وتوفير قطع أراضٍ فضاء لإقامة وتوسعة مشروعات طبية وتعليمية، دعمًا للبنية التحتية للخدمات، خاصة في ظل الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية، وعلى رأسها منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية.

وأكد المحافظ الدور المحوري لإدارة شؤون البيئة في مراجعة الاشتراطات الصحية والبيئية قبل إصدار تراخيص المنشآت الطبية، مشددًا على أن منح التراخيص مرهون بالالتزام الكامل بالمعايير، بما يضمن حماية الصحة العامة والبيئة.

وخلال الاجتماع، أعلن مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بدء العمل الفعلي في تطوير استاد المنيا الرياضي بالتعاون مع شركة “استادات”، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الرياضية، ويسهم في توسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب، وتعظيم الاستفادة من الأصول.

وفي قطاع الزراعة، استعرض المهندس محمد عبد الحميد العويسي، وكيل وزارة الزراعة، خطة توريد القمح لموسم 2026، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة بلغت 232 ألفًا و733 فدانًا، بزيادة ملحوظة عن المستهدف والعام الماضي، بما يعكس جهود الدولة في دعم الأمن الغذائي.

ومن جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، جاهزية 42 موقعًا تخزينيًا تشمل صوامع وشونًا وهناجر مطورة، تم تجهيزها وفقًا لاشتراطات السلامة، مع تيسير إجراءات الاستلام وصرف مستحقات المزارعين فور التوريد، بما يضمن نجاح الموسم وتأمين المخزون الاستراتيجي.

وفي ختام الاجتماع، وافق المجلس التنفيذي على تخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة مشروعات خدمية وتنموية، شملت إنشاء مدارس ومكاتب صحة ومجمع أزهري ومكاتب بريد، إلى جانب دعم قطاع الشباب والرياضة بإنشاء ملاعب جديدة، فضلًا عن إنشاء مجزر آلي وتوسعة السوق الحضاري بمغاغة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم جهود التنمية بالمحافظة.

